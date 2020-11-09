У Польщі до річниці Варшавської битви відкрили пам'ятник з Петлюрою. ФОТО

У польському місті Скерневіце до 100-річчя Варшавської битви відкрили монумент у пам'ять про підтримку Польщі іншими країнами під час польсько-радянської війни 1920 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Монумент "Перед Варшавської битвою" зображує лідера Польщі маршала Юзефа Пілсудського разом з угорським прем'єром Палом Телекі, Шарлем де Голлем, який тоді був військовим радником польської армії, і українським отаманом Симоном Петлюрою.

"Пам'ятник нагадує також про польсько-український союз тих часів, завдяки якому близько 20 тисяч українських воїнів билися в одних лавах з поляками", - наголошується в повідомленні Міністерством культури Польщі.

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Нагадаємо, Варшавська битва в серпні 1920 року, яку називають також "Дивом над Віслою", стала переломним моментом у радянсько-польській війні. Після неї більшовики змушені були піти на переговори з Польщею.