Hyperloop у США здійснив першу поїздку. ФОТО
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише ВВС.
Концепція футуристичного транспорту передбачає пересування в капсулах у вакуумних трубах з дуже високою швидкістю.
Під час випробування двоє пасажирів - співробітників компанії - проїхали 500 м за 15 секунд з максимальною швидкістю 172 км/год.
Однак це лише початок - амбіції Virgin щодо швидкості пересування сягають понад 1000 км/год.
Virgin Hyperloop - не єдина фірма, що розробляє таку концепцію, але раніше ніхто не перевозив пасажирів.
Сара Лучіан, директорка з питань взаємодії з клієнтами, була однією з пасажирів і описала цей досвід ВВС як "захопливий і у психологічному, і у фізичному плані".
Під час подорожі, яка відбулась у неділю вдень біля Лас-Вегаса, вона та головний технічний директор Джош Гігель були одягнуті у флісові кофти та джинси, а не костюми для польотів. Пані Лучіан сказала, що подорож була плавною і зовсім не схожою на американські гірки, хоча прискорення було "блискавичнішим", ніж було б під час довшого маршруту. Жодному з них не стало погано, додала вона.
За її словами, розвинути більшу швидкість не давали довжина маршруту та необхідне прискорення.
Концепція, яку розробляють вже кілька років, базується на ідеї засновника компанії Tesla Ілона Маска - хоча до її втілення він не має жодного стосунку. Деякі критики називали її науковою фантастикою.
За основу взяли найшвидші у світі поїзди з магнітною левітацією (маглев), які прискорили за допомогою руху всередині вакуумних труб.
Світовий рекорд швидкості руху поїздів маглев встановили у 2015 році - тоді японський потяг під час тестового запуску біля гори Фудзі досяг швидкості понад 600 км/год.
Заснована у 2014 році компанія Virgin Hyperloop отримала інвестиції від Virgin Group у 2017 році. Раніше вона була відома як Hyperloop One та Virgin Hyperloop One.
Критики зазначають, що для уможливлення подорожей Hyperloop знадобляться значні зусилля - як для отримання дозволів на планування, так і для побудови величезних мереж труб для кожного маршруту.
Пані Лукіан визнає потенційні труднощі, але наголошує: "Ми можемо продовжувати будувати сьогоднішні або вчорашні транспортні системи і продовжувати стикатися з тими проблеми, які вони приносять. Або ми дійсно можемо розробити щось, що вирішить ці проблеми", - додала вона.