Hyperloop у США здійснив першу поїздку. ФОТО

Virgin Hyperloop здійснив першу в історії подорож із пасажирами в пустелі Невади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише ВВС.

Концепція футуристичного транспорту передбачає пересування в капсулах у вакуумних трубах з дуже високою швидкістю.

Під час випробування двоє пасажирів - співробітників компанії - проїхали 500 м за 15 секунд з максимальною швидкістю 172 км/год.

Однак це лише початок - амбіції Virgin щодо швидкості пересування сягають понад 1000 км/год.

Virgin Hyperloop - не єдина фірма, що розробляє таку концепцію, але раніше ніхто не перевозив пасажирів.

Сара Лучіан, директорка з питань взаємодії з клієнтами, була однією з пасажирів і описала цей досвід ВВС як "захопливий і у психологічному, і у фізичному плані".

Під час подорожі, яка відбулась у неділю вдень біля Лас-Вегаса, вона та головний технічний директор Джош Гігель були одягнуті у флісові кофти та джинси, а не костюми для польотів. Пані Лучіан сказала, що подорож була плавною і зовсім не схожою на американські гірки, хоча прискорення було "блискавичнішим", ніж було б під час довшого маршруту. Жодному з них не стало погано, додала вона.

За її словами, розвинути більшу швидкість не давали довжина маршруту та необхідне прискорення.

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Концепція, яку розробляють вже кілька років, базується на ідеї засновника компанії Tesla Ілона Маска - хоча до її втілення він не має жодного стосунку. Деякі критики називали її науковою фантастикою.

За основу взяли найшвидші у світі поїзди з магнітною левітацією (маглев), які прискорили за допомогою руху всередині вакуумних труб.

Світовий рекорд швидкості руху поїздів маглев встановили у 2015 році - тоді японський потяг під час тестового запуску біля гори Фудзі досяг швидкості понад 600 км/год.

Заснована у 2014 році компанія Virgin Hyperloop отримала інвестиції від Virgin Group у 2017 році. Раніше вона була відома як Hyperloop One та Virgin Hyperloop One.

Критики зазначають, що для уможливлення подорожей Hyperloop знадобляться значні зусилля - як для отримання дозволів на планування, так і для побудови величезних мереж труб для кожного маршруту.

Пані Лукіан визнає потенційні труднощі, але наголошує: "Ми можемо продовжувати будувати сьогоднішні або вчорашні транспортні системи і продовжувати стикатися з тими проблеми, які вони приносять. Або ми дійсно можемо розробити щось, що вирішить ці проблеми", - додала вона.



