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Вандали вирубали молоді дерева в центральному парку Запоріжжя. ФОТОрепортаж

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Вандали вирубали молоді дерева в центральному парку Запоріжжя, а влада заплющує на це очі.

Про це повідомила журналістка Ольга Решетилова, передає Цензор.НЕТ.

"Роками триває боротьба запорізьких активістів за парк у центрі міста з варварами на посадах і з баблом. Сьогодні вночі варвари вчергове вирізали дерева. Підло і нишком", - написала вона.

Вандали вирубали молоді дерева в центральному парку Запоріжжя 01

Вандали вирубали молоді дерева в центральному парку Запоріжжя 02
Вандали вирубали молоді дерева в центральному парку Запоріжжя 03
Вандали вирубали молоді дерева в центральному парку Запоріжжя 04
Вандали вирубали молоді дерева в центральному парку Запоріжжя 05
Вандали вирубали молоді дерева в центральному парку Запоріжжя 06
Вандали вирубали молоді дерева в центральному парку Запоріжжя 07
Вандали вирубали молоді дерева в центральному парку Запоріжжя 08
Вандали вирубали молоді дерева в центральному парку Запоріжжя 09

"При цьому міський голова, який цих варварів покриває і сам є фактично одним з них, переміг у першому турі", - повідомила Решетилова.

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Вандали вирубали молоді дерева в центральному парку Запоріжжя 10

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Топ коментарі

  • Gozzalik salonu
    Кальцев не останавливается, ну шо за урод, типичный опзжшник
  • Kirill Ponomarev
    Пиндец, что за трэш творится с приходом земразей
  • 5 копійок
    Вандалы вырубили молодые деревья в центральном парке Запорожья. Их покрывает переизбранный мэр, - Решетилова - Цензор.НЕТ 3661
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