Вандали вирубали молоді дерева в центральному парку Запоріжжя. ФОТОрепортаж
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Вандали вирубали молоді дерева в центральному парку Запоріжжя, а влада заплющує на це очі.
Про це повідомила журналістка Ольга Решетилова, передає Цензор.НЕТ.
"Роками триває боротьба запорізьких активістів за парк у центрі міста з варварами на посадах і з баблом. Сьогодні вночі варвари вчергове вирізали дерева. Підло і нишком", - написала вона.
"При цьому міський голова, який цих варварів покриває і сам є фактично одним з них, переміг у першому турі", - повідомила Решетилова.