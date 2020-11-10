Викрито масштабну схему привласнення бюджетних коштів під час ремонту лікарень і шкіл на Луганщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила масштабну схему заволодіння бюджетними коштами під час проведення капітального ремонту лікарень і шкіл у Кремінському районі Луганської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними досудового слідства органів безпеки встановлено, що організував оборудку у 2018 році "впливовий" бізнесмен із міста Кремінна. До протиправної діяльності він залучив на той час чинного посадовця райдержадміністрації і представників кількох комерційних структур, які спеціалізуються на проєктних, ремонтних роботах і торгівлі будівельними матеріалами.

Користуючись службовим становищем, чиновник забезпечував своїм спільникам перемогу в тендерах на проведення будівельних робіт на соціальних об’єктах району. Після чого підконтрольне учасникам схеми підприємство-проєктант штучно завищувало вартість товарів і послуг у 1,5-2 рази. Будівельні матеріали учасники оборудки закуповували за завищеними цінами у наближених фірм, а різницю переводили у готівку і привласнювали.

Оперативники спецслужби встановили, що за час функціонування схеми зловмисники здійснили ремонтні роботи на 17 соціальних об’єктах на загальну суму понад 50 млн грн. Задокументовано, що лише на ремонті дахів п’яти шкіл вони привласнили майже 700 тис. грн. Точна сума збитків, завданих бюджету, встановлюється.

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Провадження розпочато за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинено організаційною групою; легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинено організаційною групою; службове підроблення, вчинено організаційною групою) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці провели 9 обшуків у Києві та Кремінній, за місцями проживання, роботи фігурантів справи та в їхніх транспортних засобах. Вилучено чорнові записи, 800 тис. гривень та інші речові докази, які долучено до матеріалів кримінальної справи.

Наразі організатору та 4 фігурантам справи повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.

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