Двоє людей підірвалися на невідомому вибуховому пристрої у Волновасі, - Нацполіція. ФОТО

Унаслідок вибуху у Волновасі (Донецька область) двоє людей зазнали осколкових поранень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Сьогодні о 10.15 у Волноваський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що на території одного з підприємств на околиці міста двоє людей підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Постраждалих доставили в лікарню.

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На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції. Проводиться обстеження території фахівцями вибухотехнічної служби. Вилучено залишки предмета, який вибухнув.

Попередня правова кваліфікація події - ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст.115 з позначкою "нещасний випадок" Кримінального кодексу України.