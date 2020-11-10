Водій з дружиною втекли з місця ДТП на Одещині, залишивши в машині загиблого пасажира, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За попередньою інформацією, поблизу с. Вигода водій Mazdа, не впоравшись з керуванням, з'їхав з траси в кювет, автомобіль зіткнувся зі стовпом і перекинувся. Пасажир, який сидів на задньому сидінні, загинув миттєво.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

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32-річний водій з дружиною, яка також була в автомобілі, місце аварії покинули, проте поліцейські їх розшукали і зараз проводять заходи щодо встановлення обставин ДТП. Для встановлення факту вживання алкоголю водія з зовнішніми ознаками сп'яніння направили на медичний огляд.

Зараз поліцейські працюють на місці ДТП. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України та затримання водія в порядку ст. 208 КПК.

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