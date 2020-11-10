На хабарі в 80 тис. грн на Закарпатті затримали новообраного від "Слуги народу" голову ОТГ Попелича (оновлено). ФОТО
Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.
"Правоохоронці затримали голову Воловецької ОТГ Михайла Попелича на хабарі в сумі 80 тисяч гривень. Михайло Попелич виграв вибори як кандидат від "Слуги народу", однак партійна приналежність не дає нікому імунітет, і особливо, коли йдеться про хабар,"відкати" і розкрадання бюджету. Захищати в судах, за таких обставин, я вас не буду!" - заявив Петров.
Навпаки, Петров закликав правоохоронців з усією строгістю і професіоналізмом поставитися до розслідування подібних справ.
За інформацією Укрінформу, Михайла Попелича затримали на хабарі за "відкати" на тендерах на дороги і тротуари.
Як повідомили в СБУ, чиновник вимагав гроші від переможця тендеру на проведення ремонту місцевих доріг. Розмір хабаря становив 10% від суми вже укладеного з підрядником договору. У разі відмови чиновник погрожував підприємцю не підписувати акти виконаних робіт.
Для передачі "відкату" голова ОТГ залучив свого знайомого як посередника. Правоохоронці затримали обох зловмисників під час одержання усієї суми хабаря.