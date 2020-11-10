У Миколаєві завершено ремонт десантного корабля "Юрій Олефіренко". ФОТО

Сьогодні, на "Миколаївському суднобудівному заводі", що входить до складу ДК "Укроборонпром" завершено ремонт десантного корабля "Юрій Олефіренко". Фахівці підприємства вже почали процес спуску корабля на воду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Згідно з планом ремонту корабля проведені роботи з відновлення корпусу, обшивки і цистерн, проведені малярні роботи, перевірка газоходу і гвинто-рульового комплексу.

"Під час ремонту було виявлено додатковий обсяг робіт, що представники заводу здійснили у визначений термін. Найближчими днями буде проведена комплексна перевірка корабля, після чого разом з представниками ВМС ЗС України проведемо процес приймання-передачі. Корабель готовий на 100% до виконання за призначенням. Тому, після того як командир підпише акт приймання корабля, він знову пройде через розведені мости міста корабелів до пункту постійної дислокації", - розповіли в "Укроборонпромі".

Сам процес спуску на воду проходить в три етапи.

Спочатку корабель повинен лише торкнутися води, потім заглиблення відбувається ще на метр, а далі вже повне занурення підводної частини корабля до моменту його підйому з кіль-блоків. Після кожного етапу корабель оглядають екіпаж, представники заводу, під водою працюють водолази. Все це робиться для виключення виникнення різних позаштатних ситуацій. І коли вже буде підтверджено, що корабель зійшов та нічого не заважає гвинтам, тоді вже за справу беруться буксири.

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Нагадаємо, що раніше ДП "Миколаївський суднобудівний завод" вже виконав роботи по ремонту протидиверсійного катера "Гола Пристань" і малого броньованого артилерійського катера "Бердянськ".