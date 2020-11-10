Голова сільради на Чернігівщині упіймався на хабарі 1 тис. дол., - Нацполіція. ФОТО
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У Чернігівській області правоохоронці затримали під час одержання хабаря голову сільської ради.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.
"Чиновник вимагав 1 000 доларів за передачу земельної ділянки у власність", - сказано в повідомленні.
Сьогодні, 10 листопада, правоохоронці затримали сільського голову під час одержання першої частини хабаря - 500 доларів. Під час затримання чиновник намагався позбутися одержаних грошей.
Кримінальне провадження розслідується за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України.