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Голова сільради на Чернігівщині упіймався на хабарі 1 тис. дол., - Нацполіція. ФОТО

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У Чернігівській області правоохоронці затримали під час одержання хабаря голову сільської ради.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Голова сільради на Чернігівщині упіймався на хабарі 1 тис. дол., - Нацполіція 01

"Чиновник вимагав 1 000 доларів за передачу земельної ділянки у власність", - сказано в повідомленні.

Сьогодні, 10 листопада, правоохоронці затримали сільського голову під час одержання першої частини хабаря - 500 доларів. Під час затримання чиновник намагався позбутися одержаних грошей.

Голова сільради на Чернігівщині упіймався на хабарі 1 тис. дол., - Нацполіція 02

Кримінальне провадження розслідується за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України.

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Топ коментарі

  • Elvic Vic
    Гигант межгалактического гешефта , аднак !!!

    Вот таких и ловят . В основном не в плане борьбы с мошенничеством , а за лютый демпинг !
  • Вальд Ще
    А першого османського зеМука?
  • Oleksandr Boiko
    пошли косить капусту по осени ))) Председатель сельсовета на Черниговщине попался на взятке 1 тыс. долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6496
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