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Марківа нагородили орденом Архистратига Михаїла, - МВС. ФОТОрепортаж

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Високу церковну нагороду ПЦУ нацгвардійцю Віталію Марківу вручив 10 листопада предстоятель Православної церкви України Блаженніший Митрополит Епіфаній у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України.

"Хочемо відзначити Вас цією високою церковною нагородою - орденом святого Архистратига Михаїла, який стоїть на чолі небесного воїнства. Україна має достойних воїнів, які боряться за нашу територіальну цілісність та незалежність. Завдяки нашим зусиллям Україна стане сильною демократичною правовою державою", - сказав митрополит Епіфаній.

Марківа нагородили орденом Архистратига Михаїла, - МВС 01
Фото: mvs.gov.ua

Марківа нагородили орденом Архистратига Михаїла, - МВС 02
Фото: mvs.gov.ua

Предстоятель Православної церкви України також висловив подяку міністру внутрішніх справ Арсену Авакову за те, що з самого початку тримав справу Віталія Марківа на контролі.

"Для нього це було одним із пріоритетів діяльності і це дуже важливо, що міністр пам’ятає про кожного нацгвардійця", - зазначив митрополит.

Марківа нагородили орденом Архистратига Михаїла, - МВС 03
Фото: mvs.gov.ua

Марківа нагородили орденом Архистратига Михаїла, - МВС 04
Фото: mvs.gov.ua

Віталій Марків подякував за нагороду та підтримку: "Усвідомлення того, що ПЦУ також підтримує мене та моїх побратимів, надало наснаги та волі не здаватися. Від українського народу, української діаспори не тільки в Італії, а й по всьому світу, постійно надходили листи. Ми розуміли, що це буде непроста боротьба, що це важливо для всієї України. Ми показали, що не залишаємо своїх і готові боротися".

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко підкреслив, що Віталій Марків в числі перших записався в добровольчий батальйон ім. Кульчицького і в березні 2014 року пішов захищати свою країну в найгарячіші на той час точки, а потім провів 1222 дні в тюрмі в Італії.

Віталій Марків поділився, що планує продовжити службу в Національній гвардії.

"Герой України Сергій Кульчицький на своєму прикладі показав мені та моїм побратимам що таке бойовий генерал, він першим очолив нас, розуміючи, що в нас не було ніякої професійної підтримки, але ми горіли бажанням захищати Україну. Ми дали собі клятву, що доведемо справу до кінця - Україна залишиться єдиною, це справа честі", - сказав Віталій Марків.

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Марківа нагородили орденом Архистратига Михаїла, - МВС 05
Фото: mvs.gov.ua

Марківа нагородили орденом Архистратига Михаїла, - МВС 06
Фото: mvs.gov.ua

Марківа нагородили орденом Архистратига Михаїла, - МВС 07
Фото: mvs.gov.ua

Митрополит Епіфаній разом з Віталієм Марківим та Антоном Геращенко оглянули стіну пам’яті, розміщену на зовнішньому мурі Михайлівського собору та поставили у православному храмі свічки у пам’ять про полеглих захистиків України.

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Топ коментарі

  • Oleksandr Boiko
    красавец!
  • Alexey Poltorak
    Статья о НЁМ, отдавшем 3 года 4 месяца своей жизни ни за что. Ты ему что имеешь предъявить?
  • 5 копійок
    Він і кловуна праважал до Оману.
    Маркива наградили орденом Архистратига Михаила, - МВД - Цензор.НЕТ 8771
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