Передаю привіт усім, хто мене загубив, - Кернес з лікарні "Шаріте". ФОТО
На фото, опублікованому в Telegram другом Кернеса Павлом Фуксом, - мер з його пасинком Родіоном Гайсинським, передає Цензор.НЕТ. Кернес, очевидно, перебуває в лікарняній палаті і підключений до апарата.
На фото також є напис: "Передаю привіт усім харків'янам! І окремий привіт усім, хто мене загубив".
Водночас, дружина Кернеса Оксана Гайсинська і сам Родіон на своїх сторінках у соцмережах цією фотографією не поділилися.
Нагадаємо, у мера Харкова Геннадія Кернеса було підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легень. 10 вересня він був госпіталізований у 17-ту міську лікарню Харкова.
16 вересня ZN.UA із посиланням на джерела в найближчому оточенні Кернеса повідомило, що кілька днів тому він переніс інсульт, викликаний коронавірусом. Увечері того ж дня літак із Кернесом на борту вилетів із Харкова до Берліна.
У берлінську клініку "Шаріте" Кернеса доставили у важкому стані. Але вже через 3 дні після госпіталізації міськрада Харкова повідомила, що у лікарів немає побоювань за життя мера.
2 жовтня Харківська міськрада випустила заяву, в якій спростувала чутки про смерть Кернеса. Цього ж дня стало відомо, що політик отримав негативний результат тесту на COVID-19.
9 листопада поліція відкрила кримінальне провадження за фактом зникнення міського голови Харкова, але наступного дня закрила, "тому що місце його перебування відоме".