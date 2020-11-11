На Одеській трасі зіткнулися і загорілися два автомобілі, дві людини загинули. ФОТОрепортаж

У Васильківському районі Київської області, біля села Гребінки, на Одеській трасі в ДТП загинуло двоє людей. УВАГА! Фото не рекомендуються до перегляду особам до 16 років, вагітним і людям зі слабкою психікою.