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На Одеській трасі зіткнулися і загорілися два автомобілі, дві людини загинули. ФОТОрепортаж

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У Васильківському районі Київської області, біля села Гребінки, на Одеській трасі в ДТП загинуло двоє людей. УВАГА! Фото не рекомендуються до перегляду особам до 16 років, вагітним і людям зі слабкою психікою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua у Facebook.

"Зіткнулися два автомобілі і загорілися. Унаслідок аварії двоє людей загинули. На місці події працювали рятувальники ДСНС, швидка допомога, поліція і СОГ", - йдеться в повідомленні.

На Одеській трасі зіткнулися і загорілися два автомобілі, дві людини загинули 01
На Одеській трасі зіткнулися і загорілися два автомобілі, дві людини загинули 02
На Одеській трасі зіткнулися і загорілися два автомобілі, дві людини загинули 03
На Одеській трасі зіткнулися і загорілися два автомобілі, дві людини загинули 04
На Одеській трасі зіткнулися і загорілися два автомобілі, дві людини загинули 05
Фото: паблік dtp.kiev.ua/Facebook

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На Одеській трасі зіткнулися і загорілися два автомобілі, дві людини загинули 06

Топ коментарі

  • Michail Viktorovich
    Газовый балон значительно прочнее бензобака. Все горят одинаково
  • kps
    угомонись эксперт диванный, чтобы подорвать баллон с газом надо очень постараться, даже если баллон лопнет то полная заправка сгорает за 30сек причем сама машина остается несгоревшая, а вот бензин горит долго и жарко.
  • 5 копійок
    Машини пошматувало наче вони з зроблені з фольги.
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