Активісти принесли під Кабмін кістки, вимагаючи не допустити скорочення бюджету на медицину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні під Кабінетом Міністрів відбулася акція "Обгризена кістка для медиків і пацієнтів: Кабмін, годі зрізати бюджет на медицину!"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Учасники акції вимагають не допустити скорочення бюджету на медицину в 2021 році.

Вони зазначають, що минулого тижня депутати підтримали збільшення бюджету на медицину. У відповідному законопроєкті закріплено 225 млрд грн на програму медичних гарантій (на медичну реформу) і 17,2 млрд грн на ліки для тяжкохворих пацієнтів.

"Однак розгляд бюджету на 2021 рік лише розпочався. Далі слово за Кабінетом Міністрів України і прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Саме вони можуть не погодити збільшення бюджету на медицину і знову кинути недоїдки з "пишного столу силовиків" лікарям, медсестрам, всім медичним працівникам і всім категоріям пацієнтів.

Ми вже бачили, як цей уряд закатав в асфальт бюджет на боротьбу з ковідом, як віддав гроші для онкохворих на дороги, як запекло не підтримував збільшення бюджету на медицину. Тому ми виходимо на публічну акцію протесту. Лікарі і пацієнти принесуть під будівлю Кабміну обгризені кістки як символ бюджету, який їм дістається щороку", - йдеться в анонсі заходу.

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Організаторами акції виступили громадські організації Пацієнти України, Асоціація працівників системи охорони здоров'я України "Медичні лідери", "100% життя" - Мережа ЛЖВ.















Фото/відео - Олег Богачук