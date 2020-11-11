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Активісти принесли під Кабмін кістки, вимагаючи не допустити скорочення бюджету на медицину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Сьогодні під Кабінетом Міністрів відбулася акція "Обгризена кістка для медиків і пацієнтів: Кабмін, годі зрізати бюджет на медицину!"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Учасники акції вимагають не допустити скорочення бюджету на медицину в 2021 році.

Вони зазначають, що минулого тижня депутати підтримали збільшення бюджету на медицину. У відповідному законопроєкті закріплено 225 млрд грн на програму медичних гарантій (на медичну реформу) і 17,2 млрд грн на ліки для тяжкохворих пацієнтів.

"Однак розгляд бюджету на 2021 рік лише розпочався. Далі слово за Кабінетом Міністрів України і прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Саме вони можуть не погодити збільшення бюджету на медицину і знову кинути недоїдки з "пишного столу силовиків" лікарям, медсестрам, всім медичним працівникам і всім категоріям пацієнтів.

Ми вже бачили, як цей уряд закатав в асфальт бюджет на боротьбу з ковідом, як віддав гроші для онкохворих на дороги, як запекло не підтримував збільшення бюджету на медицину. Тому ми виходимо на публічну акцію протесту. Лікарі і пацієнти принесуть під будівлю Кабміну обгризені кістки як символ бюджету, який їм дістається щороку", - йдеться в анонсі заходу.

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Організаторами акції виступили громадські організації Пацієнти України, Асоціація працівників системи охорони здоров'я України "Медичні лідери", "100% життя" - Мережа ЛЖВ.

Активісти принесли під Кабмін кістки, вимагаючи не допустити скорочення бюджету на медицину 01
Активісти принесли під Кабмін кістки, вимагаючи не допустити скорочення бюджету на медицину 02Активісти принесли під Кабмін кістки, вимагаючи не допустити скорочення бюджету на медицину 03
Активісти принесли під Кабмін кістки, вимагаючи не допустити скорочення бюджету на медицину 04
Активісти принесли під Кабмін кістки, вимагаючи не допустити скорочення бюджету на медицину 05
Активісти принесли під Кабмін кістки, вимагаючи не допустити скорочення бюджету на медицину 06
Активісти принесли під Кабмін кістки, вимагаючи не допустити скорочення бюджету на медицину 07
Активісти принесли під Кабмін кістки, вимагаючи не допустити скорочення бюджету на медицину 08Активісти принесли під Кабмін кістки, вимагаючи не допустити скорочення бюджету на медицину 09Активісти принесли під Кабмін кістки, вимагаючи не допустити скорочення бюджету на медицину 10

Фото/відео - Олег Богачук

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Топ коментарі

  • olele
    Hellis@13Hellis_13 3 ч

    Таки деньги с ковидного фонда "на кино" пошли.
    Причем по прописанным правилам, их могут получить только три участника.... Ахметов, Коломойский, Пинчук.
    Так страну и народ не грабил никто и никогда

    Активисты принесли под Кабмин кости, требуя не допустить урезания бюджета на медицину - Цензор.НЕТ 6740
  • Nikolai Chizhevsky
    Зато дорога асфальтированая и мусора получили ваши деньги на борьбу они как и вы также борятся
  • нетоварищ
    Украинцы против, когда деньги , которые позарез нужны медицине, перенаправляются на дороги и сериалы про сватов.
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