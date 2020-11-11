Неповнолітній на Kawasaki влетів у Merсedes судді у Києві, - ДБР. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Досудове розслідування розпочато за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 286 КК України).
За попередньою інформацією, увечері 9 листопада біля в’їзду на територію однієї із автомобільних заправок по бульвару Дружби Народів сталося зіткнення автомобіля марки Mersedes-Benz GLE 450 під керуванням судді одного з районних судів міста Києва та мотоцикла марки Kawasaki Ninja ZX-6R під керуванням неповнолітнього, внаслідок чого останній зазнав тілесних ушкоджень.
У разі доведення вини винуватцю ДТП загрожує покарання у вигляді штрафу від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура.