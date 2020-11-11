Неповнолітній на Kawasaki влетів у Merсedes судді у Києві, - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, розслідують обставини ДТП за участю судді та неповнолітнього громадянина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Досудове розслідування розпочато за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 286 КК України).

За попередньою інформацією, увечері 9 листопада біля в’їзду на територію однієї із автомобільних заправок по бульвару Дружби Народів сталося зіткнення автомобіля марки Mersedes-Benz GLE 450 під керуванням судді одного з районних судів міста Києва та мотоцикла марки Kawasaki Ninja ZX-6R під керуванням неповнолітнього, внаслідок чого останній зазнав тілесних ушкоджень.









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У разі доведення вини винуватцю ДТП загрожує покарання у вигляді штрафу від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура.