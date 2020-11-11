Ні локдауну! - підприємці масово протестують у центрі Києва, перекрито вулицю Грушевського та Петрівську алею. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

У центрі Києва під будівлею Кабінету Міністрів представники ресторанного бізнесу проводять акцію проти запровадження в Україні карантину вихідного дня. Трохи нижче на перехресті вулиці Грушевського і Петрівської алеї зібралися представники іншого бізнесу, які також вимагають відмовитися від ідеї запровадження локдауну в суботу та неділю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Загалом під будівлею Кабміну перебуває майже три сотні офіціантів, працівників кухні, хостес і керуючого персоналу. Слоганом протесту стало "Маю право працювати". Протестувальники б'ють у каструлі і всіляко здіймають галас. На плакатах у них написи: "Ковід не залежить від часу доби", "Карантин вихідного дня - це мільйон людей без роботи", "Закрили? Допоможіть!", "Не залишайте дітей голодними".













































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Нижче будівлі Кабміну зібралися представники ФОПів, які на знак протесту проти локдауну перекрили вулицю Грушевського і Петрівську алею.

Вимога акції: не запроваджувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу; ухвалити законопроєкти №3853-1(2), 3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

На місці чергують бійці Нацгвардії та поліція.

Станом на 12:15 акція завершилася.

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Фото/відео - Олег Богачук