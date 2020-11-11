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Ні локдауну! - підприємці масово протестують у центрі Києва, перекрито вулицю Грушевського та Петрівську алею. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

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У центрі Києва під будівлею Кабінету Міністрів представники ресторанного бізнесу проводять акцію проти запровадження в Україні карантину вихідного дня. Трохи нижче на перехресті вулиці Грушевського і Петрівської алеї зібралися представники іншого бізнесу, які також вимагають відмовитися від ідеї запровадження локдауну в суботу та неділю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Загалом під будівлею Кабміну перебуває майже три сотні офіціантів, працівників кухні, хостес і керуючого персоналу. Слоганом протесту стало "Маю право працювати". Протестувальники б'ють у каструлі і всіляко здіймають галас. На плакатах у них написи: "Ковід не залежить від часу доби", "Карантин вихідного дня - це мільйон людей без роботи", "Закрили? Допоможіть!", "Не залишайте дітей голодними".

Ні локдауну! - підприємці масово протестують у центрі Києва, перекрито вулицю Грушевського та Петрівську алею 01
Ні локдауну! - підприємці масово протестують у центрі Києва, перекрито вулицю Грушевського та Петрівську алею 02
Ні локдауну! - підприємці масово протестують у центрі Києва, перекрито вулицю Грушевського та Петрівську алею 03
Ні локдауну! - підприємці масово протестують у центрі Києва, перекрито вулицю Грушевського та Петрівську алею 04
Ні локдауну! - підприємці масово протестують у центрі Києва, перекрито вулицю Грушевського та Петрівську алею 05
Ні локдауну! - підприємці масово протестують у центрі Києва, перекрито вулицю Грушевського та Петрівську алею 06
Ні локдауну! - підприємці масово протестують у центрі Києва, перекрито вулицю Грушевського та Петрівську алею 07
Ні локдауну! - підприємці масово протестують у центрі Києва, перекрито вулицю Грушевського та Петрівську алею 08
Ні локдауну! - підприємці масово протестують у центрі Києва, перекрито вулицю Грушевського та Петрівську алею 09
Ні локдауну! - підприємці масово протестують у центрі Києва, перекрито вулицю Грушевського та Петрівську алею 10
Ні локдауну! - підприємці масово протестують у центрі Києва, перекрито вулицю Грушевського та Петрівську алею 11
Ні локдауну! - підприємці масово протестують у центрі Києва, перекрито вулицю Грушевського та Петрівську алею 12
Ні локдауну! - підприємці масово протестують у центрі Києва, перекрито вулицю Грушевського та Петрівську алею 13
Ні локдауну! - підприємці масово протестують у центрі Києва, перекрито вулицю Грушевського та Петрівську алею 14
Ні локдауну! - підприємці масово протестують у центрі Києва, перекрито вулицю Грушевського та Петрівську алею 15
Ні локдауну! - підприємці масово протестують у центрі Києва, перекрито вулицю Грушевського та Петрівську алею 16
Ні локдауну! - підприємці масово протестують у центрі Києва, перекрито вулицю Грушевського та Петрівську алею 17
Ні локдауну! - підприємці масово протестують у центрі Києва, перекрито вулицю Грушевського та Петрівську алею 18
Ні локдауну! - підприємці масово протестують у центрі Києва, перекрито вулицю Грушевського та Петрівську алею 19
Ні локдауну! - підприємці масово протестують у центрі Києва, перекрито вулицю Грушевського та Петрівську алею 20
Ні локдауну! - підприємці масово протестують у центрі Києва, перекрито вулицю Грушевського та Петрівську алею 21
Ні локдауну! - підприємці масово протестують у центрі Києва, перекрито вулицю Грушевського та Петрівську алею 22

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Активісти принесли під Кабмін кістки, вимагаючи не допустити скорочення бюджету на медицину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нижче будівлі Кабміну зібралися представники ФОПів, які на знак протесту проти локдауну перекрили вулицю Грушевського і Петрівську алею.

Вимога акції: не запроваджувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу; ухвалити законопроєкти №3853-1(2), 3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

На місці чергують бійці Нацгвардії та поліція.

Станом на 12:15 акція завершилася.

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Ні локдауну! - підприємці масово протестують у центрі Києва, перекрито вулицю Грушевського та Петрівську алею 23
Ні локдауну! - підприємці масово протестують у центрі Києва, перекрито вулицю Грушевського та Петрівську алею 24
Ні локдауну! - підприємці масово протестують у центрі Києва, перекрито вулицю Грушевського та Петрівську алею 25
Ні локдауну! - підприємці масово протестують у центрі Києва, перекрито вулицю Грушевського та Петрівську алею 26
Ні локдауну! - підприємці масово протестують у центрі Києва, перекрито вулицю Грушевського та Петрівську алею 27
Ні локдауну! - підприємці масово протестують у центрі Києва, перекрито вулицю Грушевського та Петрівську алею 28
Ні локдауну! - підприємці масово протестують у центрі Києва, перекрито вулицю Грушевського та Петрівську алею 29

Фото/відео - Олег Богачук

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Топ коментарі

  • serh
    Как же так? А ведь весной 2019 90% мелких предпринимателей голосовали за Зельца. Что теперь не нравится? Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея - Цензор.НЕТ 4192
  • 5 копійок
    Стопіццот нових робочих місць вам мало?
  • serh
    В Европе не тратят деньги из ковидного фонда на дороги Нет локдауну! - предприниматели массово протестуют в центре Киева, перекрыты улица Грушевского и Петровская аллея - Цензор.НЕТ 1259
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