Ні локдауну! - підприємці масово протестують у центрі Києва, перекрито вулицю Грушевського та Петрівську алею. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Загалом під будівлею Кабміну перебуває майже три сотні офіціантів, працівників кухні, хостес і керуючого персоналу. Слоганом протесту стало "Маю право працювати". Протестувальники б'ють у каструлі і всіляко здіймають галас. На плакатах у них написи: "Ковід не залежить від часу доби", "Карантин вихідного дня - це мільйон людей без роботи", "Закрили? Допоможіть!", "Не залишайте дітей голодними".
Нижче будівлі Кабміну зібралися представники ФОПів, які на знак протесту проти локдауну перекрили вулицю Грушевського і Петрівську алею.
Вимога акції: не запроваджувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу; ухвалити законопроєкти №3853-1(2), 3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.
На місці чергують бійці Нацгвардії та поліція.
Станом на 12:15 акція завершилася.
Фото/відео - Олег Богачук