У Харківську область доставили 370 кисневих концентраторів, куплених за кошти "ковідного фонду", - Кучер. ФОТО
Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Олексій Кучер у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Наразі проводиться фінальна інвентаризація потреб районних та обласних лікарень, після чого до кінця тижня всі концентратори будуть розподілені та встановлені. Запрацювати мають уже з понеділка", - написав Кучер.
За його словами, 120 кисневих концентраторів розраховані на одного пацієнта, решта 250 - на двох.
Глава обладміністрації зазначив, що ці концентратори були куплені за рахунок коштів держбюджету, т.зв. "ковідного фонду".
"Усього Харківська область отримала 37 млн грн на вирішення питань кисневого забезпечення, половина з яких була розподілена на область (за що й придбані концентратори), половина - на місто Харків", - написав він.
За словами Кучера, після введення концентраторів в експлуатацію, відсоток ліжок, забезпечених киснем, перевищить 50%.