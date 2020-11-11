Новини Фото • Коронавірус і карантин

У Харківську область доставили 370 кисневих концентраторів, куплених за кошти "ковідного фонду", - Кучер. ФОТО

2 01019
У Харківську область доставили 370 кисневих концентраторів, які планують почати використовувати з наступного тижня.

Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Олексій Кучер у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі проводиться фінальна інвентаризація потреб районних та обласних лікарень, після чого до кінця тижня всі концентратори будуть розподілені та встановлені. Запрацювати мають уже з понеділка", - написав Кучер.

У Харківську область доставили 370 кисневих концентраторів, куплених за кошти ковідного фонду, - Кучер 01

За його словами, 120 кисневих концентраторів розраховані на одного пацієнта, решта 250 - на двох.

Глава обладміністрації зазначив, що ці концентратори були куплені за рахунок коштів держбюджету, т.зв. "ковідного фонду".

Також дивіться: Степанов назвав симптоми легкого перебігу COVID-19: температура до 38 °C, легкий нежить, кашель і відсутність змін психічного стану. ВIДЕО

У Харківську область доставили 370 кисневих концентраторів, куплених за кошти ковідного фонду, - Кучер 02

"Усього Харківська область отримала 37 млн грн на вирішення питань кисневого забезпечення, половина з яких була розподілена на область (за що й придбані концентратори), половина - на місто Харків", - написав він.

За словами Кучера, після введення концентраторів в експлуатацію, відсоток ліжок, забезпечених киснем, перевищить 50%.

Дивіться: Вчені створили найточнішу 3D-модель коронавірусу. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Small Jerboa
    ... и спишут на этом разворованные 40 миллиардов из Фонда!
    по 108 миллионов за один аппарат.
    В Харьковскую область доставили 370 кислородных концентраторов, купленных за средства "ковидного фонда", - Кучер - Цензор.НЕТ 6014
  • ALEX SUROVV
    Зачем? Пускай лижут спасительный памятник жюкова, Гепа передал из Берлина.
  • Костянтин Залізняк
    Зараз розвезуть по хижкам крутеликів. Дружина бачила в одного такого на хаті одразу два. Щоб мало не показалось, сам купував ще до хвороби, йому вже сталися в нагоді.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини