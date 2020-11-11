У Харківську область доставили 370 кисневих концентраторів, куплених за кошти "ковідного фонду", - Кучер. ФОТО

У Харківську область доставили 370 кисневих концентраторів, які планують почати використовувати з наступного тижня.

Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Олексій Кучер у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі проводиться фінальна інвентаризація потреб районних та обласних лікарень, після чого до кінця тижня всі концентратори будуть розподілені та встановлені. Запрацювати мають уже з понеділка", - написав Кучер.

За його словами, 120 кисневих концентраторів розраховані на одного пацієнта, решта 250 - на двох.

Глава обладміністрації зазначив, що ці концентратори були куплені за рахунок коштів держбюджету, т.зв. "ковідного фонду".

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"Усього Харківська область отримала 37 млн грн на вирішення питань кисневого забезпечення, половина з яких була розподілена на область (за що й придбані концентратори), половина - на місто Харків", - написав він.

За словами Кучера, після введення концентраторів в експлуатацію, відсоток ліжок, забезпечених киснем, перевищить 50%.

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