20-річний житель Одещини зарізав матір і важко поранив батька через "докори за неробство". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Як повідомили Цензор.НЕТ у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, зловмисника, який напав на своїх батьків у їхньому приватному будинку, затримали вчора.
Як зазначається, місцевий житель, який проживав із батьками, зізнався в тому, що вирішив їх убити за те, що вони не давали йому грошей і дорікали за неробство.
"Спланувавши все заздалегідь, 20-річний хлопець нагострив ніж, дочекався, коли батько і мати заснуть, а потім зайшов до них у кімнату і почав завдавати ударів. Поранені змогли виштовхати сина з будинку і, закривши за ним двері, викликали поліцію і швидку допомогу", - повідомили в управлінні.
Однак зловмисник вибив шибку, вліз у будинок і знову накинувся на батьків.
Загалом він завдав їм приблизно 15-ти ножових ударів в область живота і грудної клітки, після чого втік.