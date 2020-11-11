20-річний житель Одещини зарізав матір і важко поранив батька через "докори за неробство". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Біляївському районі Одеської області 20-річний хлопець зарізав матір і важко поранив батька, які, за його словами, не давали йому грошей і дорікали за неробство.

Як повідомили Цензор.НЕТ у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, зловмисника, який напав на своїх батьків у їхньому приватному будинку, затримали вчора.

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Як зазначається, місцевий житель, який проживав із батьками, зізнався в тому, що вирішив їх убити за те, що вони не давали йому грошей і дорікали за неробство.

"Спланувавши все заздалегідь, 20-річний хлопець нагострив ніж, дочекався, коли батько і мати заснуть, а потім зайшов до них у кімнату і почав завдавати ударів. Поранені змогли виштовхати сина з будинку і, закривши за ним двері, викликали поліцію і швидку допомогу", - повідомили в управлінні.

Однак зловмисник вибив шибку, вліз у будинок і знову накинувся на батьків.

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Загалом він завдав їм приблизно 15-ти ножових ударів в область живота і грудної клітки, після чого втік.











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