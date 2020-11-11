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На мітингу в Єревані затримано десятки людей, які вимагають відставки Пашиняна. ВІДЕО+ФОТО

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В Єревані на мітингу опозиції на площі Свободи вже затримані десятки осіб.

Про це заявили в управлінні з питань інформації та зв'язків з громадськістю поліції Вірменії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Armenpress.

"На 13:30 11 листопада в поліцію доставлено 79 осіб", - зазначили в поліції.

На мітингу в Єревані затримано десятки людей, які вимагають відставки Пашиняна 01
На мітингу в Єревані затримано десятки людей, які вимагають відставки Пашиняна 02
На мітингу в Єревані затримано десятки людей, які вимагають відставки Пашиняна 03
На мітингу в Єревані затримано десятки людей, які вимагають відставки Пашиняна 04

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Однак деякі ЗМІ пишут, що на мітингу затримано близько 130 осіб.

Учасники мітингу вимагають відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна через підписання ним угоди щодо Карабаху.

Станом на 15:20 за київським часом депутати фракції "Процвітаюча Вірменія" Національних Зборів Вірменії, які беруть участь у мітингу, входять у будівлю парламенту. Як повідомляє Armenpress, член фракції Наїра Зограбян повідомила, що зараз починається процес скликання позачергового засідання для обговорення питання про відставку прем'єр-міністра Вірменії Ніколи Пашиняна.

9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над Шушею, а азербайджанські війська стоять на підступах до Степанакерта.

У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

У регіон вводяться російські війська у вигляді миротворчого контингенту.

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Топ коментарі

  • Kamate Kaora
    Жаль, что больше не увижу новые видео, как Байрактары вату а Карабахе жгут. Классный был сериал.
  • Володимир Мик
    "Я сказал, что Пашинян должен подписать акт о капитуляции в прямом эфире, как и после окончания Второй мировой войны, ставленники Гитлера подписали акт о капитуляции перед военными руководителями союзных стран. Но, честно говоря, после этого президент России Путин попросил меня не настаивать на этом вопросе", - сказал сегодня президент Азербайджанской Республики Алиев.

    "Я посчитал, что Пашинян уже достаточно унижен и наказан за свои безобразные поступки, по сути, преклонил колени и принял все мои условия. В подписанном заявлении также утвержден график вывода оккупационных войск из Агдамского, Лачинского и Кельбаджарского районов. Я сказал, что не возражаю, пусть подписывает там, где хочет, в темной комнате, на складе, вдали от камер пусть подпишет. Так и случилось. Подписание мною и Путиным увидел весь азербайджанский народ. Пашинян, где же ты подписал этот документ? Но это не так уж и важно. Потому что сейчас его найти невозможно. Никто и не может спросить, ай Пашинян, где ты это подписал?", - добавил Алиев
  • шуліка степовий
    Злий жарт з вірменами зіграла вірменська пропаганда - Арцрун Ованесян та Шушан Степанян, речники вірменського МО, ще два дні тому заявляли про величні перемоги Вірменії в так званому "арцаху", вірмени вже очікували штурму Баку - і раптом нищівна поразка. Навіть вбитих вірменських бойовиків Вірменія відмовлялася приймати, щоб максимально зменшити негативний вплив від війни на вірменське суспільство. Мізки, отруєні вірменським нацизмом - не можуть сприйняти поразку. Для Вірменії потрібна міжнародна програма денацифікації вірменської нації.
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