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Ексвійськовослужбовець ЗСУ, завербований спецслужбами РФ для збору розвідувальної інформації, постане перед судом, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

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Ексвійськовослужбовець ЗСУ, завербований спецслужбами РФ для збору розвідувальної інформації, постане перед судом, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж
Контррозвідка Служби безпеки України викрила колишнього військовослужбовця ЗСУ, який був завербований представником спецслужб РФ для збору розвідувальної інформації на шкоду державній безпеці нашої країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Наразі у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років із конфіскацією майна.

За даними слідства СБУ, фігурант за завданням іноземних кураторів мав збирати відомості про військові об’єкти, які дислокуються на території Волинської області. Також представників спецслужб РФ цікавила інформація про учасників антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил.

Для збору розвідувальних даних зловмисник намагався залучити інших мешканців регіону.

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Ексвійськовослужбовець ЗСУ, завербований спецслужбами РФ для збору розвідувальної інформації, постане перед судом, - контррозвідка СБУ 01
Ексвійськовослужбовець ЗСУ, завербований спецслужбами РФ для збору розвідувальної інформації, постане перед судом, - контррозвідка СБУ 02
Ексвійськовослужбовець ЗСУ, завербований спецслужбами РФ для збору розвідувальної інформації, постане перед судом, - контррозвідка СБУ 03

Топ коментарі

  • Владимир Иванец
    Явно Ермак не в курсе, ага. Так бы выпустили уже, извинились и до дома подвезли.
  • Владимир Иванец
    Вася, ты бы морду свою ватную поберег. Ты-то чего у нас тут патриот? Крым чей, вася?
  • дмитрий иванов 527db324
    Волынь "братишек" интересует? Это в контексте "бросков на рывок" из Беларуси, создания провокаций в отношении поляков и захвата заложников из заробитчан, наивно поехавших после АТО и ООС за денежкой на Рашу? Экс-военнослужащий ВСУ, завербованный спецслужбами РФ для сбора разведывательной информации, предстанет перед судом, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 6161
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