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Японія напередодні Олімпіади випустила марки з пам'ятними місцями України, серед них "Ластівчине гніздо". ФОТО

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Пошта столиці Японії Токіо почала продаж пам'ятних марок "Україна - місто Хіно". На марках - відомі українські місця: "Ластівчине гніздо", пам'ятник Богдану Хмельницькому в Києві, Церква зішестя Святого Духа на Львівщині і "Тунель кохання" на Рівненщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Зазначається, що проєкт реалізується в рамках японської урядової програми "Host Town". Мета програми - поглибити культурні зв'язки Японії з іншими країнами світу напередодні Олімпійських та Паралімпійських ігор. Місто Хіно - префектура Токіо.

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Японія напередодні Олімпіади випустила марки з памятними місцями України, серед них Ластівчине гніздо 01


Японія напередодні Олімпіади випустила марки з памятними місцями України, серед них Ластівчине гніздо 02

Нагадаємо, перенесені через коронавірус Олімпійські ігри в Токіо відбудуться з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

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Топ коментарі

  • Sergey Bozhenko
    Надо тоже выпустить юбилейные монеты 1, 5, 10 грн с изоображением японских Курил, Сахалина и ...ладно, Камчатку тоже пусть забирают...
  • дмитрий иванов 527db324
    Даже японцы знают, что Крым украинский, а вот часть наших же граждан находится в прострации и в состоянии "язык в одном месте" касаемо этого вопроса Япония в преддверии Олимпиады выпустила марки с памятками Украины, в том числе "Ласточкиным гнездом" - Цензор.НЕТ 5260
  • Игорь Горобец 0cada803
    Це москалям за Куріли.
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