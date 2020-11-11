Японія напередодні Олімпіади випустила марки з пам'ятними місцями України, серед них "Ластівчине гніздо". ФОТО
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Пошта столиці Японії Токіо почала продаж пам'ятних марок "Україна - місто Хіно". На марках - відомі українські місця: "Ластівчине гніздо", пам'ятник Богдану Хмельницькому в Києві, Церква зішестя Святого Духа на Львівщині і "Тунель кохання" на Рівненщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
Зазначається, що проєкт реалізується в рамках японської урядової програми "Host Town". Мета програми - поглибити культурні зв'язки Японії з іншими країнами світу напередодні Олімпійських та Паралімпійських ігор. Місто Хіно - префектура Токіо.