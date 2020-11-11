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Затримано дезертира, який втік із частини в Одесі і грабував у Запоріжжі, - патрульна поліція. ФОТО

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Патрульні поліцейські в Запоріжжі затримали місцевого жителя, який був у розшуку за дезертирство з військової частини в Одесі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку патрульної поліції Запорізької області в фейсбук.

Затримано дезертира, який втік із частини в Одесі і грабував у Запоріжжі, - патрульна поліція 01

Патрульні затримали правопорушника, який здійснював напади на людей в Запоріжжі і відбирав цінні речі, переважно мобільні телефони.

При затриманні, інспектори виявили, що 21-річний чоловік з 2019 року є військовослужбовцем ЗСУ в Одесі і розшукується ДБР за ст. 407 КК (самовільне залишення військової частини або місця служби без поважних причин, вчинене в умовах особливого періоду).

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Затримано дезертира, який втік із частини в Одесі і грабував у Запоріжжі, - патрульна поліція 02

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