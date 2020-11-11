На Кіровоградщині співробітники локомотивного депо "Укрзалізниці" вкрали пального на 1 млн грн, - Нацполіція. ФОТО
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
До складу групи входило шестеро осіб - всі працівники одного з локомотивних депо регіональної філії "Укрзалізниці". Зловмисники зливали пальне з локомотивів, а потім, щоб приховати свою діяльність, вносили в офіційні документи фіктивні дані щодо обсягів використаного та списаного пального.
Викрадене пальне зберігали на так званій "перевалочній базі", яка перебувала в одному з цехів колишнього заводу. Реалізовували пальне місцевим жителям за ціною 17,5 гривень за літр. Під час документування злочинної діяльності поліцейські зафіксували сім фактів збуту пального партіями від 3 до 5 тонн.
У результаті такої "підприємницької" діяльності АТ "Укрзалізниця" завдано збитків на суму понад один мільйон гривень.
Сьогодні, 11 листопада, учасників групи затримали під час чергового збуту пального - 3 тонни. Проводяться обшуки за місцем проживання учасників злочинної групи, зберігання викраденого пального, а також в адмінприміщеннях локомотивного депо.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. ст. 191 Кримінального кодексу України.