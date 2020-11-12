Зниклих безвісти жителя Житомирщини та його пасинка знайшли в автомобілі на дні річки Случ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це повідомляє поліція області, інформує Цензор.НЕТ.
Про зникнення 39-річного чоловіка і його 14-річного пасинка заявила мати хлопчика.
Зі слів заявниці, жительки райцентру, близько 16:30 9 листопада її чоловік на автомобілі Citroen Berlingo заїжджав до неї на роботу і повідомив, що має намір їхати додому. У той же час, як зараз встановили поліцейські, після розмови з дружиною чоловік зателефонував синові, який в цей час вигулював домашню собаку породи хаскі. За однією з версій, чоловік міг забрати хлопця і разом з ним поїхати за місто на короткочасну прогулянку.
Пошукові заходи тривали два дні. 11 листопада у другій половині дня рятувальники, досліджуючи дно акваторії річки Случ, виявили затоплений автомобіль, в салоні якого були чоловік і хлопчик.
За допомогою спецтехніки автомобіль підняли з дна водойми. Крутий берег і велика глибина річки в цьому місці вимагали значних зусиль рятувальників для евакуації транспортного засобу.
В рамках досудового розслідування призначена судово-медична експертиза причин смерті. Встановлюються всі обставини трагічної події.