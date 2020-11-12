Співробітники СБУ викрили в аеропорту "Бориспіль" групу митників-хабарників. З кожного рейсу вони мали $2-4 тис. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУ СБУ у м.Києві та Київській області.
За даними досудового слідства, організували протиправний механізм двоє головних державних інспекторів митного посту, яких "прикривав" співробітник управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії. Зловмисники вимагали гроші з пасажирів за не створення штучних перешкод під час проходження митного контролю. За нібито понаднормове провезення товарів та речей вони погрожували забрати багаж на митний склад для складання протоколу.
У межах кримінального провадження оперативники спецслужби задокументували кілька фактів одержання фігурантами неправомірної вигоди. За попередніми даними, "заробітки" хабарників з кожного рейсу становили від 2 до 4 тисяч американських доларів. Щомісяця ця зміна митників працювала у середньому 7 разів.
Правоохоронці затримали зловмисників на робочому місці під час отримання хабара. Наразі перевіряється інформація щодо можливої причетності до корупційної схеми інших працівників митниці, зокрема керівників посту.
Тривають невідкладні слідчі дії, одного з фігурантів затримано згідно з ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Викриття протиправної діяльності проводилось за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 1 у супроводі співробітників Голосіївського управління ГУ Національної поліції у м. Києві за сприяння Головного відділу внутрішньої та власної безпеки "Центр" Державної прикордонної служби України.