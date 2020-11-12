Протестувальники перекривали трасу Київ-Чоп на Рівненщині: вимагають скасування карантину вихідного дня, - поліція. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 12 листопада, о 10:30 в селі Біла Криниця на автодорозі "Київ-Чоп" поблизу АЗС почалася мирна акція протесту громадян проти карантину вихідного дня.

Майже 70 учасників акції безперервно рухаються пішохідним переходом. За результатами переговорів з поліцейськими, вони періодично будуть звільняти проїжджу частину і пропускати транспортні засоби, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Рівненської області.

Крім того, учасникам протесту оголосили про кримінальну відповідальність за перекриття транспортних комунікацій. Патрульні поліцейські на вказаній ділянці дороги регулюють дорожній рух.





О 12.40 учасники мирної акції протесту проти карантину вихідного дня розблокували трасу "Київ-Чоп" в селі Біла Криниця. Вирішується питання про правову кваліфікацію вказаної події, додали пізніше в поліції.

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