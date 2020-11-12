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Протестувальники перекривали трасу Київ-Чоп на Рівненщині: вимагають скасування карантину вихідного дня, - поліція. ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 12 листопада, о 10:30 в селі Біла Криниця на автодорозі "Київ-Чоп" поблизу АЗС почалася мирна акція протесту громадян проти карантину вихідного дня.

Майже 70 учасників акції безперервно рухаються пішохідним переходом. За результатами переговорів з поліцейськими, вони періодично будуть звільняти проїжджу частину і пропускати транспортні засоби, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Рівненської області.

Крім того, учасникам протесту оголосили про кримінальну відповідальність за перекриття транспортних комунікацій. Патрульні поліцейські на вказаній ділянці дороги регулюють дорожній рух.

Протестувальники перекривали трасу Київ-Чоп на Рівненщині: вимагають скасування карантину вихідного дня, - поліція 01
Протестувальники перекривали трасу Київ-Чоп на Рівненщині: вимагають скасування карантину вихідного дня, - поліція 02

О 12.40 учасники мирної акції протесту проти карантину вихідного дня розблокували трасу "Київ-Чоп" в селі Біла Криниця. Вирішується питання про правову кваліфікацію вказаної події, додали пізніше в поліції.

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Топ коментарі

  • Татьяна Бобошко
    да покажите этим дебилам как люди умирают!
    господи ж ты ж боже мой!
    болт болт!кто под ивл им все равно!
    Карантин вихідного дня не зменшить захворюваність на COVID-19, але знизить навантаження на медичну систему, «щоб в одиницю часу хворіла менша кількість людей». Кількість інфікованих в Україні зростає, бо «є епідеміологічний процес», а також «недотримання карантину, є якісь моделі, які не спрацювали». .
  • maravillo
    Перекривання доріг це як тероризм.
    Стійте собі на обочині, як в нормальних країнах.
  • serh
    Зато какую козырную автомагистраль вам забабахал Зельц! За счет ковидного фонда! Протестувальники перекривали трасу Київ-Чоп на Рівненщині: вимагають скасування карантину вихідного дня, - поліція - Цензор.НЕТ 2142
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