Сміттєвоз на смерть збив чоловіка на пішохідному переході в Києві. ВІДЕО+ФОТО
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У Києві під колесами сміттєвоза загинув пішохід.
Про це повідомляють "Вартові еспресо", передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, ДТП сталася на регульованому пішохідному переході. Багатотонний сміттєвоз переїхав літнього чоловіка. Травми були несумісні з життям, по приїзду швидка лише констатувала смерть.
За словами водія, він рухався на свій зелений світ, а пішохода просто не побачив.
На місці працює слідча група, щоб з'ясувати всі обставини смертельної ДТП.