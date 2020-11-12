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Сміттєвоз на смерть збив чоловіка на пішохідному переході в Києві. ВІДЕО+ФОТО

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У Києві під колесами сміттєвоза загинув пішохід.

Про це повідомляють "Вартові еспресо", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ДТП сталася на регульованому пішохідному переході. Багатотонний сміттєвоз переїхав літнього чоловіка. Травми були несумісні з життям, по приїзду швидка лише констатувала смерть.

За словами водія, він рухався на свій зелений світ, а пішохода просто не побачив.

На місці працює слідча група, щоб з'ясувати всі обставини смертельної ДТП.

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Сміттєвоз на смерть збив чоловіка на пішохідному переході в Києві 01

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Топ коментарі

  • pacerhard melina
    Пешеход начал движение на свой зелёный, водитель был обязан убедиться в том, что другой участник движения завершил маневр. А доя этого нужно было остановиьься дальше от перехода, чтобы тот был полностью в зоне видимости. Водила сядет.
  • Зэлэный_Змий
    Ну задавить деда на переходе вот так на ровном месте - это полюбому залёт, какой бы там цвет небыл.
  • Підлога Маккартні
    Какая нелепая смерть... поперся на красный вот и результат, еще и прямо перед кабиной. Водитель его просто не заметил...
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