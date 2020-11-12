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На Харківщині офіцер-прикордонник у службовому автомобілі перевозив контрабанду, - ДПСУ. ФОТО

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У Харківській області офіцера-прикордонника затримали в службовому автомобілі під час перевезення контрабанди.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

На Харківщині офіцер-прикордонник у службовому автомобілі перевозив контрабанду, - ДПСУ 01

"Сьогодні військовослужбовці Харківського прикордонного загону спільно зі співробітниками СБУ поруч з кордоном виявили службовий автомобіль Державної прикордонної служби. У машині було 19 ящиків з тютюновими виробами та пакети з іншими товарами. За кермом транспортного засобу був старший лейтенант, начальник одного з відділень прикордонного підрозділу", - сказано в повідомленні.

На Харківщині офіцер-прикордонник у службовому автомобілі перевозив контрабанду, - ДПСУ 02

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Обставини вказаної події з'ясовуються, зокрема ретельно вивчається версія причетності персоналу підрозділу до протиправної діяльності. Призначено службове розслідування.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    та то он на всю заставу... чтоб по лоткам не бегали - карантин жеж выходного дня...шоб пацаны не заражались от цивильных )))))
  • Сергей Яковлев e7f4e3fd
    Нет конечно
  • Филипп Филиппович Преображенск
    На Харьковщине офицер-пограничник в служебном автомобиле перевозил контрабанду, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 624

    На Харьковщине офицер-пограничник в служебном автомобиле перевозил контрабанду, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 9026
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