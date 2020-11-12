На Харківщині офіцер-прикордонник у службовому автомобілі перевозив контрабанду, - ДПСУ. ФОТО
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У Харківській області офіцера-прикордонника затримали в службовому автомобілі під час перевезення контрабанди.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"Сьогодні військовослужбовці Харківського прикордонного загону спільно зі співробітниками СБУ поруч з кордоном виявили службовий автомобіль Державної прикордонної служби. У машині було 19 ящиків з тютюновими виробами та пакети з іншими товарами. За кермом транспортного засобу був старший лейтенант, начальник одного з відділень прикордонного підрозділу", - сказано в повідомленні.
Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Обставини вказаної події з'ясовуються, зокрема ретельно вивчається версія причетності персоналу підрозділу до протиправної діяльності. Призначено службове розслідування.