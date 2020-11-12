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Шахраї в Києві через кол-центри три роки виманювали в іноземців гроші, обіцяючи швидкий надприбуток, - прокуратура. ФОТО

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Прокуратура заблокувала діяльність трьох шахрайських кол-центрів, в яких працювало близько тисячі операторів. Їхні співробітники представлялися інвестиційними посередниками, отримували доступ до банківських карток європейців і переводили звідти гроші на свої рахунки.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"Організатори шахрайської схеми (громадяни іноземних держав) використовували у своїй діяльності завчасно створені вебсайти та інтернет-майданчики з торгівлі валютою, віртуальними активами (криптовалютою), цінними паперами, золотом та нафтою. Під виглядом інвестиційних посередників вони залучали кошти громадян Північної та Центральної Європи, обіцяючи їм одержання надприбутків у короткостроковій перспективі", - сказано в повідомленні.

Отримавши доступ до банківських карток, шахраї знімали з рахунків кошти та переводили їх на власні електронні гаманці, а потім купували на ці гроші предмети розкоші.

"За попередніми даними, у злочинній схемі було задіяно близько тисячі працівників-операторів, а самі call-центри були облаштовані необхідною оргтехнікою та серверним обладнанням. Діяла злочинна схема впродовж останніх трьох років", - зауважили в прокуратурі.

Силовики провели обшуки в трьох офісах, в яких були розташовані "кол-центри", вилучили сервери, комп'ютери, флешки, телефони, гроші та документи.

Справу розслідують за ч. 4 ст.190 КК України - шахрайство в особливо великих розмірах. Покарання за цією статтею - від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.


Шахраї в Києві через кол-центри три роки виманювали в іноземців гроші, обіцяючи швидкий надприбуток, - прокуратура 01
Шахраї в Києві через кол-центри три роки виманювали в іноземців гроші, обіцяючи швидкий надприбуток, - прокуратура 02
Шахраї в Києві через кол-центри три роки виманювали в іноземців гроші, обіцяючи швидкий надприбуток, - прокуратура 03

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Топ коментарі

  • віктор федорович 31ee1569
    А русскіє - це інастранци?
  • Kostya Kostya
    Шо это значит, эта тысяча операторов тоже подпадает под статью, а лохи, которые повелись на дармовые, получили по заслугам.
  • mrSmith
    Еще круче то, что место это находится в центре Киева на Бессарабской площади в бизнес-центре "Арена-Сити"!
    У всех на виду, но доблестная полиция обратила на них внимание только сейчас!
    Хочется верить что попались и организаторы а не шавки-операторы.
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