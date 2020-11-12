Уродженця Сербії заарештували в Італії за підозрою у вбивстві цивільної дружини-українки. ФОТО

Українка з Умані Вікторія Вовкотруб зникла тиждень тому в італійському місті Брешія. Її 60-річного цивільного чоловіка заарештували під час спроби позбутися закривавленого одягу жінки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Українську газету" - видання українців в Італії.

Вікторії Вовкотруб 42 роки. В Італії вона працювала доглядальницею і барменом. Тиждень тому жінка зникла безвісти.

Цивільний чоловік Вікторії - 60-річний уродженець Сербії. Його заарештували під час спроби позбутися закривавленого одягу дружини, але провини чоловік не визнає.

Тіло жінки досі не знайшли. Поліція шукає його в занедбаних сільських будинках неподалік від Брешії і Мілана.

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