На Донеччині відкрили меморіальну дошку морпіху Сергію Майбороді, який загинув у 2019 р під час евакуації пораненого. ФОТО

У Билбасівці біля Слов'янська (Донецька область) відкрили пам'ятну дошку на честь загиблого морпіха Сергія Майбороди. Її встановили на фасаді місцевої школи, в якій навчався Герой.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Життя старшого матроса, водія санітарного автомобіля 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергія Майбороди обірвалося 1 липня 2019 року. В цей день у санітарному автомобілі разом із бойовим медиком сержантом Іриною Шевченко він здійснював евакуацію пораненого. Ворог із ПТРК влучив у їхній санітарний автомобіль з емблемою Червоного Хреста. Сергій загинув миттєво, санінструктор незабаром померла в лікарні. Вижив тільки поранений боєць, якого вони евакуювали.

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