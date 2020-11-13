Пам'ять мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор, вшанували біля посольства Білорусі в Києві. ФОТОрепортаж

Білоруси, які проживають у Києві, провели біля посольства РБ акцію в пам'ять про побитого до смерті за біло-червоно-білий прапор жителя Мінська Романа Бондаренка.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Радіо Свобода".

Присутні поклали біля воріт посольства квіти, запалили лампадки і свічки. Вони скандували "Ви всі причетні", "Не пробачимо", "Як ти спатимеш?".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 11 листопада Бондаренко спробував перешкодити невідомим, які знімали розвішані на подвір'ї його багатоповерхівки національні прапори. Хлопця сильно штовхнули, і він вдарився головою об гірку. Потім Романа відвезли у відділення міліції, і вже звідти у важкому стані доставили в лікарню. 12 листопада Бондаренко помер.

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