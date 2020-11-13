Звільнений з полону Станіслав Асєєв отримав квартиру завдяки сприянню голови ОП Єрмака. ФОТО

Сьогодні вирішилося дуже важливе питання з житлом - і я отримав обіцяну президентом квартиру.

Про це розповів колишній заручник найманців РФ Станіслав Асєєв, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вирішилось дуже важливе питання з житлом - і я отримав обіцяну президентом квартиру. Маю сказати, що люди, на яких було покладено реалізацію президентського слова ще у січні, мало що зробили, - і тільки за прямого втручання Андрія Єрмака та людей з ОП все це вирішили буквально за місяць, за що я їм неймовірно вдячний. Передусім тому, що тепер я нарешті зможу вивезти маму з окупації і їй буде де жити. А сам я зможу нарешті не обертатись кожного дня з думками - чи не кинули її на підвал за те, що говорить її син. Тож ще раз дякую всім, хто доклав до цього зусиль - для моєї сім'ї це дійсно важливо", - розповів Асєєв.

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