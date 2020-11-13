У Харкові повідомлено про підозру громадянину Індії, який незаконно возив співвітчизників через Україну в Євросоюз, - Держприкордонслужба. ФОТО

Правоохоронці в Харкові повідомили про підозру громадянину Індії, який організував канал незаконної міграції своїх співвітчизників через Україну в країни Європейського Союзу.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

"Правоохоронці з’ясували, що підозрюваний запевняв потенційних нелегалів у спроможності за щедру грошову винагороду забезпечити легальний транзит через Україну та працевлаштування в ЄС. Згодом він організовував підготовку фіктивних заяв, запрошень, надання документів до консульства України в Індії з метою оформлення віз, бронювання готелів", - вказується в повідомленні.

Нелегали прямували спочатку до Києва, а потім у західні області України для незаконного перетину кордону.

"Цю злочинну схему прикордонники викрили у червні 2020 року. Причетність іноземця до злочинної діяльності встановили у ході досудового розслідування, яке проводили оперативні співробітники Харківського прикордонного загону спільно з слідчими Слобідського ВП ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської місцевої прокуратури", - повідомляють у Держприкордонслужбі.

Громадянину Індії повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Суддя Комінтернівського районного суду м Харків обрав стосовно індійця запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю (браслета).

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