Інтернет-агітатора, який діяв за завданням російських кураторів, викрито в Києві, - СБУ. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили та блокували у Києві діяльність інтернет-агітатора, який за завданням російських кураторів пропагував тоталітарні режими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що киянин є членом проросійської організації "Регіональний громадський рух русофілів "ПАРУС", яка координується з РФ. За завданням кураторів зловмисник розміщував у забороненій соціальній соцмережі провокативні матеріали. Напередодні місцевих виборів з одних акаунтів він пропагував комуністичну ідеологію, з інших нібито від імені українських правих – нацистську. За задумом "замовників", це мало загострити суспільну ситуацію в країні під час виборчого процесу.

Співробітники СБУ також зафіксували, що зловмисник активно коментував у вигідному для кураторів ключі резонансне рішення Конституційного Суду України.

Наразі перевіряється версія про співробітництво зловмисника з спецслужбами РФ через проросійську організацію.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України.

Нині тривають слідчі дії, ухвалюється рішення про повідомленні фігуранту про підозру.

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