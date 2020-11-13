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Смертельна ДТП в Києві: водій таксі, яке в'їхало в зупинку, був тверезий, порушено кримінальне провадження, - поліція. ФОТОрепортаж

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Водій таксі, яке в’їхало в зупинку громадського транспорту в Києві, був тверезий. За фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди порушено кримінальну справу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

За попередньою інформацією, водій автомобіля "Хюндай Соната" зіткнувся з припаркованим автомобілем "Хюндай Елантра", виїхав на автобусну зупинку і врізався в кіоск. В результаті 41-річна жінка загинула на місці події, а 60-річна киянка померла в кареті швидкої допомоги. Ще двоє людей госпіталізовані.

"Прилад драгер показав, що водій, 1997 року народження, не перебував в стані алкогольного сп'яніння. Його затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України", - повідомили в поліції.

За цим фактом порушено провадження у ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, особами які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Водієві таксі загрожує від 5 до 10 років в'язниці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Геращенко про смертельну ДТП в Києві: За попередніми даними, водій перепрацював за кермом і просто заснув. ВIДЕО камер спостереження

Смертельна ДТП в Києві: водій таксі, яке вїхало в зупинку, був тверезий, порушено кримінальне провадження, - поліція 01
Смертельна ДТП в Києві: водій таксі, яке вїхало в зупинку, був тверезий, порушено кримінальне провадження, - поліція 02

Нагадаємо, ДТП в Києві сталася сьогодні вранці на Окружній дорозі. При цьому заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що аварія сталася через те, що водій таксі заснув за кермом через перепрацювання.

Топ коментарі

  • Скайхок Дуглас
    Почему именно Уберу.
    Они все работают без каких-либо норм.
  • Ярослав Викторович
    В Одессе позавчера авто тоже въехало в остановку - Цензор проспал, по ходу. Зато про какой-то галимый одесский "спорткар" нацарапал.
  • Степан Иванов 8d06009e
    Открою секрет:
    Большое количество столичных таксистов употребляет. Без назначения врача.

    Экспертиза покажет. Если эксперта не купят.
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