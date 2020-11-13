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Стрілянина в Києві: зловмисник, який поранив поліцейського, перебував у розшуку, патрульного оперують. ФОТОрепортаж

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Зловмисник, який стріляв у патрульного поліцейського в Києві, перебував у розшуку за незаконне поводження зі зброєю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Нацполіції у Facebook.

"Правоохоронця доставили в лікарню, зараз йому проводять оперативне втручання. Перевіряється інформація про причетність стрільця і його спільників до скоєння розбійних нападів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вночі співробітники патрульної поліції помітили підозрілий автомобіль на вулиці Героїв Космосу. Один з пасажирів під час спроби втечі стріляв у поліцейського. Патрульні у відповідь застосували табельну вогнепальну зброю і затримали трьох осіб.

Стрілянина в Києві: зловмисник, який поранив поліцейського, перебував у розшуку, патрульного оперують 01

"Із правопорушниками працюють слідчі та оперативники. З’ясувалося, що чоловік, який поранив поліцейського, перебуває у розшуку за незаконне поводження зі зброєю і раніше був судимий за вчинення вбивства та розбою. Стрілець та його спільники – жителі Хмельницької області", - повідомили в поліції.

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Стрілянина в Києві: зловмисник, який поранив поліцейського, перебував у розшуку, патрульного оперують 02

Також повідомляється, що з місця подій вилучено два пістолети з ознаками перероблення, три гранати, маски, рації, відмички, наручники, клейку стрічку, хомути для зв'язування рук, газовий балончик.

Стрілянина в Києві: зловмисник, який поранив поліцейського, перебував у розшуку, патрульного оперують 03

"Такий "набір" може вказувати на причетність затриманих до вчинення розбійних нападів. Ця інформація ретельно перевіряється", - додали в поліції.

Стрілянина в Києві: зловмисник, який поранив поліцейського, перебував у розшуку, патрульного оперують 04
Стрілянина в Києві: зловмисник, який поранив поліцейського, перебував у розшуку, патрульного оперують 05
Стрілянина в Києві: зловмисник, який поранив поліцейського, перебував у розшуку, патрульного оперують 06
Стрілянина в Києві: зловмисник, який поранив поліцейського, перебував у розшуку, патрульного оперують 07
Стрілянина в Києві: зловмисник, який поранив поліцейського, перебував у розшуку, патрульного оперують 08
Стрілянина в Києві: зловмисник, який поранив поліцейського, перебував у розшуку, патрульного оперують 09
Стрілянина в Києві: зловмисник, який поранив поліцейського, перебував у розшуку, патрульного оперують 10
Стрілянина в Києві: зловмисник, який поранив поліцейського, перебував у розшуку, патрульного оперують 11
Фото: Нацполіція / Facebook

Стрілянина в Києві: зловмисник, який поранив поліцейського, перебував у розшуку, патрульного оперують 12

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Топ коментарі

  • Панас Стець
    всем полицейским участвовавшим в задержании уважение.
  • Василий СПРУТ
    Бандиты еще те -- обдолбыши так круты что при задержаниии пообсыкаются с ног до головы !!! Полицейскому РЕСПЕКТ !!!
  • Dmitry Begemotovich
    Если он начал отстреливаться - нахера его задерживать? Но согласно нашим дебильным правилам и законам - полицейский его бы завалил - а потом огреб бы кучу проблем.
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