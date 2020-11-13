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"Чому лише ми": в Харкові, Черкасах та Івано-Франківську мітингують проти карантину вихідного дня. ФОТОрепортаж

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Завтра в Україні починає діяти карантин вихідного дня. У трьох обласних центрах протестують проти цього обмеження.

Як інформує Цензор.НЕТ, під будівлею Харківської ОДА відбувається мітинг підприємців проти карантину вихідного дня, повідомляє видання "Об'єктив".

Люди вийшли на протест із плакатами "Ні карантину вихідного дня", "Маю право працювати", "Нас уже закрилося 40%". Протестувальники прийшли під будівлю обласної держадміністрації і планують піти під будівлю головного управління поліції.

За словами мітингувальників, від влади немає жодної компенсації. Тому дехто вже звільняє персонал.

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Чому лише ми: в Харкові, Черкасах та Івано-Франківську мітингують проти карантину вихідного дня 01
Чому лише ми: в Харкові, Черкасах та Івано-Франківську мітингують проти карантину вихідного дня 02
Чому лише ми: в Харкові, Черкасах та Івано-Франківську мітингують проти карантину вихідного дня 03
Чому лише ми: в Харкові, Черкасах та Івано-Франківську мітингують проти карантину вихідного дня 04

Фото: протест у Харкові

Крім того, протестують проти посилення карантину на вихідних і в Черкасах. Про це повідомляє "Центр черкаських медіа". Люди вийшли під стіни міської ради.

Сьогодні їх зібралось майже 200 осіб. І мітингують вони проти того, щоб запроваджували карантин вихідного дня. Люди вийшли з плакатами "Гетманцев - не плутай! Малий бізнес із великими мережами", "Право на працю", "Вимагаємо недопущення вибіркового закриття бізнесу на карантин" тощо.

Чому лише ми: в Харкові, Черкасах та Івано-Франківську мітингують проти карантину вихідного дня 05

Фото: протест у Черкасах

Також в Івано-Франківську вийшли на протест ресторатори. Про це повідомляє видання "Галицький кореспондент". Вони пікетували обласне управління поліції, протестуючи проти запровадження карантину вихідного дня. Учасники акції, яких набралося кілька десятків, висловили обурення тим, що їх змушують закритися, але не компенсують витрати на оренду та інші витрати.

Вони також вимагають від поліції, щоб правоохоронці не штрафували заклади, які працюють.

Чому лише ми: в Харкові, Черкасах та Івано-Франківську мітингують проти карантину вихідного дня 06

Чому лише ми: в Харкові, Черкасах та Івано-Франківську мітингують проти карантину вихідного дня 07
Чому лише ми: в Харкові, Черкасах та Івано-Франківську мітингують проти карантину вихідного дня 08
Чому лише ми: в Харкові, Черкасах та Івано-Франківську мітингують проти карантину вихідного дня 09
Чому лише ми: в Харкові, Черкасах та Івано-Франківську мітингують проти карантину вихідного дня 10
Чому лише ми: в Харкові, Черкасах та Івано-Франківську мітингують проти карантину вихідного дня 11
Чому лише ми: в Харкові, Черкасах та Івано-Франківську мітингують проти карантину вихідного дня 12
Чому лише ми: в Харкові, Черкасах та Івано-Франківську мітингують проти карантину вихідного дня 13
Чому лише ми: в Харкові, Черкасах та Івано-Франківську мітингують проти карантину вихідного дня 14

Фото: протест в Івано-Франківську

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  • Наталія Мельник
    Тому що "ми зробили їх разом!". Швидко забули, зебіли.
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