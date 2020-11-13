Новини Фото • Силовики

На Львівщині з'явився перший "шериф". ФОТОрепортаж

14 06230
На Львівщині з'явився перший "шериф". ФОТОрепортаж
Поліцейська станція відкрилася в курортному селищі Славське.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області

Участь в урочистому відкритті станції, яке відбулося 12 листопада, взяли заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції Дмитро Михалець і голова Славського об'єднаної територіальної громади Володимир Бега.

Славська об’єднана територіальна громада першою на Львівщині взяла участь у проєкті "Поліцейський офіцер громади", головною метою якого є забезпечити кожну територіальну громаду поліцейським офіцером, який працюватиме на території громади.

На Львівщині зявився перший шериф 01

Поліцейський офіцер громади здійснює повноваження дільничного офіцера поліції, інспектора ювенальної превенції та патрульної поліції, а головне його завдання - надавати мешканцям якісні поліцейські послуги, щоденно забезпечувати правопорядок на території обслуговування, своєчасно реагувати на проблеми громади та запобігати вчиненню правопорушень. Проєкт впроваджується для реалізації принципу взаємодії населення на засадах партнерства, а оцінювати роботу правоохоронців будуть самі мешканці", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що Славська ОТГ налічує 9 селищних рад, її площа - понад 430 квадратних кілометрів, а населення - майже 14 500 жителів. Славське відоме своїми гірськолижними курортами і базами відпочинку, які щорічно відвідують сотні тисяч туристів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запропонований нардепами законопроєкт про реформу СБУ послаблює безпеку країни, - Баканов

На Львівщині зявився перший шериф 02

10 квітня начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Василь Віконський та голова Славської об’єднаної територіальної громади Володимир Бега підписали Меморандум про співпрацю у рамках проекту "Поліцейський офіцер громади", а за кілька днів до того було оголошено конкурс на дві посади поліцейських офіцерів громади у Славську ОТГ, які в подальшому обійняли поліцейські Андрій Зинич та Богдан Шрібак.

"Цей проєкт є одним з найуспішніших, що реалізовується в Україні, а його завданням є забезпечення кожної громади своїм поліцейським, який буде частиною громади, в якій працюватиме та житиме, а оцінювати його ефективність будуть самі мешканці. Дякую голові Славської об’єднаної територіальної громади, голові райадміністрації, виконавчому комітету, депутатському корпусу та всім членам громади за те, що виявляли ініціативу та забезпечили підтримку в реалізації цього проекту. Безпека громади залежить від нашої співпраці і керівництво поліції Львівщини гарантує подальшу тісну комунікацію в реалізації всіх безпекових проектів у громаді", - зазначив Дмитро Міхалець.

На Львівщині зявився перший шериф 03

За кошти громади поліцейським виділили окреме приміщення, обладнане усім необхідним для роботи, а також поліцейський автомобіль. Саме на поліцейській станції чергуватимуть правоохоронці і сюди мешканці звертатимуться у разі потреби.

"Я вдячний керівництву поліції Львівщини за співпрацю у рамках проекту "Поліцейський офіцер громади", за навчених та підготовлених правоохоронців, які забезпечуватимуть правопорядок у нашій громаді. Ми пишаємось, що наша ОТГ стала першою на Львівщині, яка пройшла цей шлях і відкрила у себе поліцейську станцію і очікуємо, що ці двоє поліцейських офіцерів невдовзі стануть частиною нашої громади, забезпечуватимуть дотримання законності та реагуватимуть на усі звернення людей", - наголосив Володимир Бега.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль назвав децентралізацію однією з найуспішніших реформ в Україні: Це величезний прорив для України

Топ коментарі

  • Старый зольдат
    НОВЫЙ АНЕКДОТ
    Управление полиции НАЗНАЧИЛО шерифа.

    P.S. Должность шерифа должна быть выборная. Как и районного головы и судьи.
  • Volodymyr Zaiets
    Не брешіть: шерифа обирає громада, а мусора спускають за рознарядкою з органів.
  • Дмитрий Чуб
    В данной ситуации, как полицая не переименовуй, он останется назначенным полицаем, идея хорошая, но реализация тупая, можно было просто,... вам назначили нового участкового...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини