Білошицький про стрілянину в Києві: Один із зловмисників перебував у міжнародному розшуку, інший - раніше був судимий. ФОТОрепортаж

У зловмисників, які відкрили сьогодні вранці стрілянину в Києві, була зброя і гранати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Сьогодні на світанку під час затримання патрульний дістав три вогнепальні поранення. Порушник здійснив три постріли, які могли коштувати життя поліцейського. Патрульна робота пов’язана з безліччю ризиків, які можуть очікувати нас будь-де і будь-коли. Кожен виклик, перевірка підозрілих осіб чи навіть зупинка авто за порушення ПДР, як було цього разу, можуть стати фатальними", - підкреслив Білошицький.

Заступник начальника Департаменту патрульної поліції розповів, що близько 4 ранку на вулиці Героїв Космосу в Києві патрульні Анатолій Жовновський і Віталій Тафійчук зупинили автомобіль Subaru за порушення ПДР. У салоні було троє мужчи, які помітно нервували.

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"Коли інспектори звертаються до пасажирів — вони раптово вибігають з авто й втікають. Патрульні за ними. Під час переслідування один з втікачів здійснює три постріли у патрульного. Поліцейські у відповідь застосували табельну вогнепальну зброю. На допомогу приїхав ще один екіпаж — Дарина Лебідь та Артур Бондар. Усі троє затримані. Їм не вдалося втекти далеко. У одного з них виявили пістолет "ПМ"(ймовірно...), та гранати. Один перебуває в міжнародному розшуку за ч.1 ст.263 ККУ, інший — раніше притягувався до відповідальності за ст. 263 ККУ. Можна лише здогадуватися, якими були їхні наміри й куди прямувало це авто. Ризикуючи своїм життям, патрульні завадили їм вчинити задумане", - підкреслив Білошицький.

Патрульного з трьома вогнепальними пораненнями госпіталізували. Зараз триває операція.













