Пропагандист Шарій видав фейк про те, що хворий на коронавірус Зеленський фотографується з лікарями, прикріпивши фото 4-річної давності. ВІДЕО+ФОТО

Проросійський блогер Анатолій Шарій озвучив фейкову інформацію про те, нібито хворий на коронавірус президент Зеленський фотографується без маски з лікарями. Виявилося, що фото було зроблено ще в 2016 році.

Про це в Telegram пише колишній журналіст Сергій Лещенко, передає Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Проросійський блогер і глава партії самого себе Шарій розігнав на багатомільйонну аудиторію фейк про те, що президент Зеленський під час лікування від коронавірусу фотографується без маски з лікарями. Виявилося, що фотографія Зеленського з лікарями була зроблена ... в 2016 році в Ізраїлі", - сказано в повідомленні.

За словами Лещенка, сьогодні він опублікує "заклик до нової американської адміністрації Джо Байдена вжити заходи для блокування сторінки Анатолія Шарія в Youtube за цілеспрямоване поширення брехні і підрив основ демократії із застосуванням інструментів соціальних мереж".