На Івано-Франківщині офіцера військкомату зі спільником затримано на хабарі 2,2 тис. дол., - військова прокуратура. ФОТО

Військова прокуратура 13 листопада 2020 за одержання хабаря затримала посадовців об'єднаного міського військкомату і сільської ради на Івано-Франківщині (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Західного регіону.

За даними слідства, 2 200 дол хабаря призначалися за сприяння в наданні відстрочки або визнання непридатним для проходження строкової військової служби. З цієї суми 1500 доларів отримав офіцер військкомату, а 700 доларів - його спільник із сільради.

Читайте також: На Буковині на хабарі 3 тис. дол. за звільнення від строкової служби затримано посередника члена ВВК, - військова прокуратура. ФОТО

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Вирішуються питання про повідомлення правопорушникам підозри та обрання запобіжного заходу.