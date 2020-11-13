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На Івано-Франківщині офіцера військкомату зі спільником затримано на хабарі 2,2 тис. дол., - військова прокуратура. ФОТО

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Військова прокуратура 13 листопада 2020 за одержання хабаря затримала посадовців об'єднаного міського військкомату і сільської ради на Івано-Франківщині (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Західного регіону.

На Івано-Франківщині офіцера військкомату зі спільником затримано на хабарі 2,2 тис. дол., - військова прокуратура 01

За даними слідства, 2 200 дол хабаря призначалися за сприяння в наданні відстрочки або визнання непридатним для проходження строкової військової служби. З цієї суми 1500 доларів отримав офіцер військкомату, а 700 доларів - його спільник із сільради.

На Івано-Франківщині офіцера військкомату зі спільником затримано на хабарі 2,2 тис. дол., - військова прокуратура 02

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На Івано-Франківщині офіцера військкомату зі спільником затримано на хабарі 2,2 тис. дол., - військова прокуратура 03

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Вирішуються питання про повідомлення правопорушникам підозри та обрання запобіжного заходу.

Топ коментарі

  • Vitaliy Pavlov
    капец....каждый день... ни конца ни каря уже 30 лет этим новостям...не полицейский та погранец, или таможенник или прокурор или военный и так далее ни дня без взяток и контрабанды... и никто не сидит и конца и края нет! потому что нет отрубаных рук....((все у кого есть корыто и власть все корупционеры... На Ивано-Франковщине офицер военкомата с сообщником задержаны на взятке 2,2 тыс. долл., - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 3893
  • belge
    2 штуки? Не стоим на месте .Растут тарифы.. На Ивано-Франковщине офицер военкомата с сообщником задержаны на взятке 2,2 тыс. долл., - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 7115
  • ALEX SUROVV
    Них,я се расценки выросли. Раньше за штуку баксов начальник военкомата еще и миньет делал призовнику в качестве бонуса к отсрочке.
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