На Рівненщині затримали двох кримінальних "авторитетів", які перебували у розшуку, - Нацполіція. ФОТО

У Рівненській області поліція затримала двох кримінальних "авторитетів", які переховувалися від слідства за вчинення тяжких злочинів. Один разом зі своїм спільником викрав і катував чоловіка до смерті на території Запорізької області, а другий - скоїв розбійний напад на Рівненщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

На початку жовтня в поліцію Запорізької області звернулася жінка і повідомила, що невідомий увірвався в квартиру і, погрожуючи зброєю, змусив її чоловіка піти з ним. Після чого останній більше додому не повернувся.

Як з'ясувалося, з метою отримання коштів 55-річний кримінальний "авторитет" організував викрадення 40-річного чоловіка. Допомагав йому реалізовувати злочинний план 30-річний житель Запоріжжя. Останній увірвався в квартиру потерпілого і, погрожуючи зброєю, змусив його залишити приміщення. Надалі фігуранти вивезли чоловіка на берег річки. Після невдалих спроб отримати від родичів гроші за його повернення, впродовж декількох годин били і знущалися над жертвою. Від травм чоловік помер. Щоб приховати злочин, зловмисники вивезли тіло загиблого в інше місце - лісопосадку, де сховали.

Вже через кілька днів після викрадення поліцейським вдалося встановити місце перебування спільника організатора злочину і провести його затримання, а організатора - кримінального "авторитета" - оголосили в розшук.

Другий кримінальний "авторитет", 26-ти років, був у розшуку за розбійний напад. Він і його подільники напали на двох місцевих жителів, і з застосуванням зброї і фізичної сили, відібрали гроші та особисті речі.

Спільними зусиллями правоохоронці встановили місце перебування розшукуваних - база відпочинку на території Сарненського району.

Сьогодні, 13 листопада, було проведено спецоперацію із затримання зловмисників.

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