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Отримані від США катери "Старобільськ" і "Слов'янськ" будуть модернізовані і переозброєні, - ВМС. ФОТО

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Три патрульні катери типу "Айленд", які будуть поставлені в Україну наступного року, будуть оснащені бойовими модулями та обладнанням американського виробництва. Вже прийняті до бойового складу національного військового флоту катери "Старобільськ" і "Слов'янськ" пройдуть модернізацію і переозброєння на українському підприємстві.

Про це повідомив начальник управління кораблебудування Командування ВМС ЗС України Василь Радчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Отримані від США катери Старобільськ і Словянськ будуть модернізовані і переозброєні, - ВМС 01

"Зараз у місті Балтимор у США завершується процес технічного оновлення ще трьох катерів цього проєкту, які надійдуть до складу флоту наступного року. Їх доставлять в Україну морським шляхом. Зараз у Сполучених Штатах працюють три офіцери ВМС України, які займаються безпосередньо супроводом ремонтних робіт на цих катерах", - зазначив Радчук.

Вже прийнято рішення про додаткове посилення їх бойових можливостей. Визначено американські підприємства-підрядники, які мають забезпечити ці катери додатковим озброєнням, обладнанням і технічними засобами. Є висока ймовірність, що катери прийдуть в Україну вже з бойовими модулями і встановленими на борту корабельними системами американського виробництва, повідомив офіцер.

Отримані від США катери Старобільськ і Словянськ будуть модернізовані і переозброєні, - ВМС 02

Також прийнято рішення про проведення заходів із технічної модернізації і переозброєння патрульних катерів "Старобільськ" і "Слов'янськ" на українських підприємствах. Передбачається встановлення на катерах артилерійських систем, що перебувають на озброєнні Військово-Морських Сил України. Плануємо оснастити їх сучасним обладнанням з виявлення цілей і надання цілевказівки на застосування зброї. Додатково встановимо систему пасивного захисту та інші важливі корабельні системи.

Отримані від США катери Старобільськ і Словянськ будуть модернізовані і переозброєні, - ВМС 03

"Багато чуток у мережі Інтернет щодо можливого встановлення на цих катерах торпедних апаратів або ракетної зброї. Насамперед потрібно оцінити все це з технічної точки зору, чи варто взагалі це робити, оскільки катери вже побудовані і повністю готові до застосування. Хто був на "Айленді", знає, що не так легко знайти на катері додаткове місце для оператора або командора бойової установки.

Отримані від США катери Старобільськ і Словянськ будуть модернізовані і переозброєні, - ВМС 04

Тому, остаточне рішення буде за командуванням ВМС ЗС України, але воно буде сформовано на підставі пропозицій співробітників конструкторського бюро, які розроблятимуть проєкт технічного завдання на модернізацію цих катерів", - розповів Радчук.

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Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    год на перевооружение катеров "Айсленд" потерян..
    новая система питания для Армии, сорвана..
    ГОЗ за год сорван..
    бюджетные деньги уходят на взятки Министрику Оборонки Тарану, Хомчаку и полковнику Непоте за новые шильдики на погонах.. это конечно "серьезное перевооружение Армии"..
    спасибки вам ублюдки, Зеленский, Ермак, Таран, Хомчак, Непота и др, за нашу обороноспособность..
  • Сергей Исаев 40904e12
    Главное наклейку «зе» с автомобиля не снимай.....
  • Шрек Баблокат
    75% зебилов с пеной у рта требовали посадить Порошенко, и Зеленая Шмаркля сделала этот общенациональный пердёж своим предвыборным лозунгом..
    и тут я хочу процитировать одного Зебила: "Ты не понял вопроса.Ещё раз повторю-Есть решение суда что названный тобой человек совершал преступления?"..
    а ведь действительно!. .как там 20 уголовных дел сфабрикованных Портновым_Бибковым_Венедиктовой, по поручению Зеленского поживают?!..
    и что?!.. моргать глазами будем или отвечать?!
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