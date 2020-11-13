Отримані від США катери "Старобільськ" і "Слов'янськ" будуть модернізовані і переозброєні, - ВМС. ФОТО

Три патрульні катери типу "Айленд", які будуть поставлені в Україну наступного року, будуть оснащені бойовими модулями та обладнанням американського виробництва. Вже прийняті до бойового складу національного військового флоту катери "Старобільськ" і "Слов'янськ" пройдуть модернізацію і переозброєння на українському підприємстві.

Про це повідомив начальник управління кораблебудування Командування ВМС ЗС України Василь Радчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

"Зараз у місті Балтимор у США завершується процес технічного оновлення ще трьох катерів цього проєкту, які надійдуть до складу флоту наступного року. Їх доставлять в Україну морським шляхом. Зараз у Сполучених Штатах працюють три офіцери ВМС України, які займаються безпосередньо супроводом ремонтних робіт на цих катерах", - зазначив Радчук.

Вже прийнято рішення про додаткове посилення їх бойових можливостей. Визначено американські підприємства-підрядники, які мають забезпечити ці катери додатковим озброєнням, обладнанням і технічними засобами. Є висока ймовірність, що катери прийдуть в Україну вже з бойовими модулями і встановленими на борту корабельними системами американського виробництва, повідомив офіцер.

Також прийнято рішення про проведення заходів із технічної модернізації і переозброєння патрульних катерів "Старобільськ" і "Слов'янськ" на українських підприємствах. Передбачається встановлення на катерах артилерійських систем, що перебувають на озброєнні Військово-Морських Сил України. Плануємо оснастити їх сучасним обладнанням з виявлення цілей і надання цілевказівки на застосування зброї. Додатково встановимо систему пасивного захисту та інші важливі корабельні системи.

"Багато чуток у мережі Інтернет щодо можливого встановлення на цих катерах торпедних апаратів або ракетної зброї. Насамперед потрібно оцінити все це з технічної точки зору, чи варто взагалі це робити, оскільки катери вже побудовані і повністю готові до застосування. Хто був на "Айленді", знає, що не так легко знайти на катері додаткове місце для оператора або командора бойової установки.

Тому, остаточне рішення буде за командуванням ВМС ЗС України, але воно буде сформовано на підставі пропозицій співробітників конструкторського бюро, які розроблятимуть проєкт технічного завдання на модернізацію цих катерів", - розповів Радчук.

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