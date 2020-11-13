Карантин вихідного дня, сюжет за Кінгом, привіт харків'янам із "Шаріте". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
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Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Десь у Феофанії
Як мінімум до квітня...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов про тривалість карантину: "Я думаю, що до квітня"
Дивно якось...
...і не за рахунок платників податків
Шанс відпочити
Сказав – зробив
Голова Харкова передає вітання з клініки "Шаріте"
Сюжет за Кінгом
Головне – не переплутати
Найкращі ліки
Карантин вихідного дня у "слуг народу"
Миротворець
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