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Карантин вихідного дня, сюжет за Кінгом, привіт харків'янам із "Шаріте". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

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Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Карантин вихідного дня, сюжет за Кінгом, привіт харківянам із Шаріте. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Десь у Феофанії

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хороших новин на телеканалах наших бізнесменів і політиків немає, тому розповідатиму про те, що відбувається в країні, сам, - Зеленський. ВIДЕО

Карантин вихідного дня, сюжет за Кінгом, привіт харківянам із Шаріте. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Як мінімум до квітня...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов про тривалість карантину: "Я думаю, що до квітня"

Карантин вихідного дня, сюжет за Кінгом, привіт харківянам із Шаріте. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Дивно якось...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голова Офісу президента Єрмак захворів на коронавірус

Карантин вихідного дня, сюжет за Кінгом, привіт харківянам із Шаріте. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

...і не за рахунок платників податків

Карантин вихідного дня, сюжет за Кінгом, привіт харківянам із Шаріте. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Шанс відпочити

Карантин вихідного дня, сюжет за Кінгом, привіт харківянам із Шаріте. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Сказав – зробив

Карантин вихідного дня, сюжет за Кінгом, привіт харківянам із Шаріте. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Голова Харкова передає вітання з клініки "Шаріте"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Передаю привіт усім, хто мене загубив, - Кернес з лікарні "Шаріте". ФОТО

Карантин вихідного дня, сюжет за Кінгом, привіт харківянам із Шаріте. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Сюжет за Кінгом

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення Кабміну про карантин вихідного дня мають виконувати всі суб'єкти господарювання, - Шмигаль

Карантин вихідного дня, сюжет за Кінгом, привіт харківянам із Шаріте. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Головне – не переплутати

Карантин вихідного дня, сюжет за Кінгом, привіт харківянам із Шаріте. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Найкращі ліки

Карантин вихідного дня, сюжет за Кінгом, привіт харківянам із Шаріте. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Карантин вихідного дня у "слуг народу"

Карантин вихідного дня, сюжет за Кінгом, привіт харківянам із Шаріте. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Миротворець

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Топ коментарі

  • BanderaVbyv Moscoviyu
    Сепарська голова "прохфесора Адольфовіча" Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из "Шарите". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8070


    Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из "Шарите". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5599
  • olele
    Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из "Шарите". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2594
  • Павло ШОвте
    Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из "Шарите". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6914
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