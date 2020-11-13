Карантин вихідного дня, сюжет за Кінгом, привіт харків'янам із "Шаріте". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Десь у Феофанії

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хороших новин на телеканалах наших бізнесменів і політиків немає, тому розповідатиму про те, що відбувається в країні, сам, - Зеленський. ВIДЕО

Як мінімум до квітня...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов про тривалість карантину: "Я думаю, що до квітня"

Дивно якось...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голова Офісу президента Єрмак захворів на коронавірус

...і не за рахунок платників податків

Шанс відпочити

Сказав – зробив

Голова Харкова передає вітання з клініки "Шаріте"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Передаю привіт усім, хто мене загубив, - Кернес з лікарні "Шаріте". ФОТО

Сюжет за Кінгом

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення Кабміну про карантин вихідного дня мають виконувати всі суб'єкти господарювання, - Шмигаль

Головне – не переплутати

Найкращі ліки

Карантин вихідного дня у "слуг народу"

Миротворець

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