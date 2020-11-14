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Поліція перервала концерт "Бумбоксу" через порушення карантину у Львові. ФОТОрепортаж (оновлено)

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На організатора заходу співробітники Галицького відділу поліції склали протокол про адміністративне правопорушення.

13 листопада, під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили повідомлення про те, що в одному з львівських нічних клубів відбувається концерт з порушенням протиепідемічних заходів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Львівської області.

Як встановили співробітники Галицького відділу поліції, організатори концерту не забезпечили дотримання необхідної дистанції між глядачами, окремі з яких також не використовували засобів індивідуального захисту (перебували у закладі без масок).

Виявивши правопорушення, поліцейські негайно припинили концерт. На організатора складено адмінпротокол за ст.44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йому загрожує покарання - штраф від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Поліція перервала концерт Бумбоксу через порушення карантину у Львові 01
Поліція перервала концерт Бумбоксу через порушення карантину у Львові 02

Правоохоронці вкотре закликають громадян та керівників суб’єктів господарської діяльності суворо дотримуватись карантинних заходів. 

Як пише Zaxid.net,  йдеться про концерт гурту "Бумбокс", який відбувався в нічному клубі Malevich, що на вул. Чорновола, 2. На концерті одночасно перебували кілька сотень відвідувачів.

Як повідомляє місцева журналістка Настя Абрамець, яка була присутня на концерті, в масках були лише близько 10 відсотків відвідувачів. Вона також опублікувала листування з представниками клубу, які запевняли, що все карантинні норми будуть дотримані.

Поліція перервала концерт Бумбоксу через порушення карантину у Львові 03

Поліція перервала концерт Бумбоксу через порушення карантину у Львові 04
Поліція перервала концерт Бумбоксу через порушення карантину у Львові 05
Поліція перервала концерт Бумбоксу через порушення карантину у Львові 06

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Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Це жарт такий, що за минулої влади дороги не будували? А погуглити про кілометра збудованих доріг при минулі владі - важко?
  • Привет
    Дороги строили и при предыдущей власти...за деньги которые для этого были предназначены...а зеленое стадо строит дороги за деньги которые предназначены для борьбы с короновирусом..
    Почувствуй разницу зебил...хотя вам скотам разницы нет...
  • Игорь Ермоленко.
    Ну вообще правильно сделали, там наверняка битком народу было. Не время сейчас для концертов и танцев в клубах.
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