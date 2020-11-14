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Підприємці на Житомирщині перекрили міжнародну трасу через карантин, - поліція. ФОТО

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Люди ходять пішохідним переходом.

Підприємці з Овруча перекрили міжнародну трасу М-21 Виступовичі – Житомир - Могилів-Подільський.Про це кореспонденту УНІАН розповіла керівниця пресслужби ГУ Нацполіції в Житомирській області Алла Ващенко, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі перекрито трасу Виступовичі – Житомир - Могилів-Подільський в місті Овруч. Близько 50 осіб бере участь в акції. Організовано рух транспорту в об’їзд", - розповіла Алла Ващенко.

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Підприємці на Житомирщині перекрили міжнародну трасу через карантин, - поліція 01

Топ коментарі

  • Серая Лиса
    Что эти зебилы хотят от водителей?
  • Имярек
    Ребьяти! Неподалік від Житомирщини є Київщина, а там є такий об'єкт як Феофанія. Акція під її стінами буде значно дієвішою, особливо з покришками.
  • Гыг с Вами
    говорят янучара тупым был Предприниматели на Житомирщине перекрыли международную трассу из-за карантина, - полиция - Цензор.НЕТ 3213.мудрый нарит сумел побить собственный рекорд по тупизне выбора керманыча.



    Половец Петков

    В 2012 году Янукович заказал Квартал и Зеленского к себе домой на какой-то праздник.Он хотел,чтобы не было сценария, но ему сказали-Вова работает ТОЛЬКО по УТВЕРЖДЕННОМУ сценарию.

    Вова не умеет импровизировать,он тупой.

    Предприниматели на Житомирщине перекрыли международную трассу из-за карантина, - полиция - Цензор.НЕТ 894
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