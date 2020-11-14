У жителя Дніпропетровщини знайшли наркотики і гранати. ФОТО

Вдома у 26-річного жителя Синельникового поліція виявила гранати РГД-5, запал, детонатор, пластид, амфетамін та канабіс. Чоловікові загрожує до 10 років за ґратами.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.

Три гранати РГД-5, запал, електродетонатор та пластид, а також сліп-пакети з амфетаміном і згортки з канабісом та понад кілограма висушених рослин конопель вилучили поліцейські сектору кримінальної поліції Синельниківського відділу поліції.

Санкціонований судом обшук відбувся 13 листопада у будинку 26-річного місцевого жителя. Крім наркотиків та боєприпасів, в оселі підозрюваного виявили пристрої для куріння та електронні ваги. Наркотичні речовини були зважені та розфасовані з метою подальшого збуту.

За вказаним фактом чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Його затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу.

Йому загрожує 10 років за ґратами.

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