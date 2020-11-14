Підприємці перекривали рух в Одесі на знак протесту проти карантину вихідного дня. ФОТОрепортаж
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Підприємці ринку "Київський" перекривали вул. Академіка Глушка. Вони вимагали, щоб їм дозволили працювати попри запроваджений урядом карантин вихідного дня.
Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
За словами протестувальників, приблизно о 14:30 до них підійшли невідомі люди, які не сказали, яку організацію представляють, і почали вимагати сплатити штраф у розмірі 17 тис. гривень. Після цього підприємці закрили свої контейнери і вийшли на акцію протесту.
Вони ходили туди-сюди пішохідним переходом біля ринку, перешкоджаючи руху автомобілів. На дорозі через це утворився великий затор.
Акція тривала приблизно пів години. Після цього підприємці розійшлися.
Фото видання "Думська"