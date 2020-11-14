Підприємці перекривали рух в Одесі на знак протесту проти карантину вихідного дня. ФОТОрепортаж

Підприємці ринку "Київський" перекривали вул. Академіка Глушка. Вони вимагали, щоб їм дозволили працювати попри запроваджений урядом карантин вихідного дня.

Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

За словами протестувальників, приблизно о 14:30 до них підійшли невідомі люди, які не сказали, яку організацію представляють, і почали вимагати сплатити штраф у розмірі 17 тис. гривень. Після цього підприємці закрили свої контейнери і вийшли на акцію протесту.

Вони ходили туди-сюди пішохідним переходом біля ринку, перешкоджаючи руху автомобілів. На дорозі через це утворився великий затор.

Акція тривала приблизно пів години. Після цього підприємці розійшлися.

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Фото видання "Думська"











