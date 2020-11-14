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Підприємці перекривали рух в Одесі на знак протесту проти карантину вихідного дня. ФОТОрепортаж

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Підприємці ринку "Київський" перекривали вул. Академіка Глушка. Вони вимагали, щоб їм дозволили працювати попри запроваджений урядом карантин вихідного дня.

Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

За словами протестувальників, приблизно о 14:30 до них підійшли невідомі люди, які не сказали, яку організацію представляють, і почали вимагати сплатити штраф у розмірі 17 тис. гривень. Після цього підприємці закрили свої контейнери і вийшли на акцію протесту.

Вони ходили туди-сюди пішохідним переходом біля ринку, перешкоджаючи руху автомобілів. На дорозі через це утворився великий затор.

Акція тривала приблизно пів години. Після цього підприємці розійшлися.

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Фото видання "Думська"

Підприємці перекривали рух в Одесі на знак протесту проти карантину вихідного дня 01
Підприємці перекривали рух в Одесі на знак протесту проти карантину вихідного дня 02
Підприємці перекривали рух в Одесі на знак протесту проти карантину вихідного дня 03
Підприємці перекривали рух в Одесі на знак протесту проти карантину вихідного дня 04
Підприємці перекривали рух в Одесі на знак протесту проти карантину вихідного дня 05
Підприємці перекривали рух в Одесі на знак протесту проти карантину вихідного дня 06

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Топ коментарі

  • Лариса fb3d953c
    Всемирно известный Илон Маск решил провести эксперимент. В один день сдал 4 теста в одной лаборатории, у одной медсестры, с одинаковыми тестами и результат - 2 позитивных и 2 негативных результата. Вот вся правда про ЛОЖНОТЕСТЫ. Илон Маск сказал, что это просто оболванивание человечества в мировом масштабе. И наш сатана Степанов каждый день сатанит, стращает, угрожает, истерит, закрыл плановую медицину, люди не могут с почечной или печеночной коликой лечь в стационар, мучаются дома от страшных болей. Недавно не приняли роженицу без тестов в роддом и она родила на ступеньках роддома. Вот степановская украинская медицина и ложь. Геть, рогатых зеленых уродов из власти !!! Украинцам такая медицина не нужна, они Ковид поставили превыше всего, хотя люди умирают более всего от онкозаболеваний, от сердечно - сосудистых, от ДТП, но по этому никто ничего не говорит, словно этого и нет. Ужас.
  • Евгеньевич Євгенович
    Налаштували проти себе автомобілістів, нічого цим перекриттям не досягли і розійшлися...дебіли, б...я!!!
  • Ivan Ivanov 036c97a9
    Нехай всі хоч повиздихають,а торгаші все одно хочуть торгувати своїми шмотками. До останнього покупця. Тільки от покупцям скоро буде скоро абсолютно не до їх шмоток...
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