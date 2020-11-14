"Слугам народу" розіслали темники з позицією щодо заяв Уманського про привласнення коштів на будівництві доріг. ДОКУМЕНТ
Документ надали Бабелю джерела у фракції, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, на закиди Уманського пропонується відповідати звинуваченням у некомпетентності, оскільки "фаховий економіст", який двічі був міністром фінансів, "має знати, як фінансується "Укравтодор".
Зазначається, що колишній міністр і співробітник ОП неправильно вказав бюджет "Укравтодору" на 2020 рік і плутає джерела його фінансування.
Також "слугам народу" радять говорити, що теза про "дорожній картель" неодноразово спростовувалася, і всі торги проводяться відкрито, тож їх можна легко контролювати, а теза про зайві 35 млрд виводиться виключно з "маніпуляції" Уманського.
Нагадаємо, ексміністр фінансів Зеленського Ігор Уманський заявив, що гроші з фонду боротьби з COVID-19, виділені на будівництво доріг, привласнили шість компаній, які постійно виграють тендери в програмі "Великого будівництва".