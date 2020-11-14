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"Слугам народу" розіслали темники з позицією щодо заяв Уманського про привласнення коштів на будівництві доріг. ДОКУМЕНТ

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Депутатам фракції "Слуга народу" розіслали документи, де розписано відповіді на заяви колишнього радника офісу Володимира Зеленського Ігоря Уманського про розкрадання мільярдів гривень на будівництві доріг.

Документ надали Бабелю джерела у фракції, передає Цензор.НЕТ.

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Зокрема, на закиди Уманського пропонується відповідати звинуваченням у некомпетентності, оскільки "фаховий економіст", який двічі був міністром фінансів, "має знати, як фінансується "Укравтодор".

Зазначається, що колишній міністр і співробітник ОП неправильно вказав бюджет "Укравтодору" на 2020 рік і плутає джерела його фінансування.

Також "слугам народу" радять говорити, що теза про "дорожній картель" неодноразово спростовувалася, і всі торги проводяться відкрито, тож їх можна легко контролювати, а теза про зайві 35 млрд виводиться виключно з "маніпуляції" Уманського.

Нагадаємо, ексміністр фінансів Зеленського Ігор Уманський заявив, що гроші з фонду боротьби з COVID-19, виділені на будівництво доріг, привласнили шість компаній, які постійно виграють тендери в програмі "Великого будівництва".

Топ коментарі

  • jklpqrs
    Зеленский - вор. Вот и весь темник.
  • 18c49ed2
    "Слугам народу" розіслали темники з позицією щодо заяв Уманського про привласнення коштів на будівництві доріг - Цензор.НЕТ 6585
  • Огусто
    "Слугам народа" разослали темники с позицией относительно заявлений Уманского о присвоении средств на строительстве дорог - Цензор.НЕТ 8575
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