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Mercedes і ВАЗ зіткнулися на Львівщині: загинули обидва водії. ФОТО

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Водії легкових автомобілів Mercedes Benz ML і ВАЗ загинули в ДТП біля райцентру Дрогобич.

Про це повідомляє департамент із питань цивільного захисту населення Львівської облдержадміністрації в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"14 листопада близько 21:20 год. у с. Рихтичі Дрогобицького району, відбулось зіткнення між автомобілем "Mercedes Benz ML" під керуванням мешканця с. Рихтич Дрогобицького району, 1967 року народження, та автомобілем марки "ВАЗ-2106" під керуванням мешканця м. Дрогобич, 1986 року народження. Внаслідок зіткнення водії загинули на місці події.

Обставини події встановлюються".

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Mercedes і ВАЗ зіткнулися на Львівщині: загинули обидва водії 01
Mercedes і ВАЗ зіткнулися на Львівщині: загинули обидва водії 02

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Mercedes і ВАЗ зіткнулися на Львівщині: загинули обидва водії 03

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Топ коментарі

  • Олег Куницин
    В случае водителя мерседеса нужно было пристегнуться, в случае водителя ваз что пристегивайся, что нет, все равно.
  • Uhbif
    нужно срочно вводить карантин выходного дня на дорогах!!!
    машины закрыть в гаражах и автостоянках с 00:01 субботы и до 23:59 воскресенья!!!
    Ожидаемый результат:
    1. снижение смертности от ДТП
    2. снижение смертности от Ковид (перевозить вирус не будут)
    3. снижение нагрузки на дороги- не будут портиться
    ....

    а почему бы и нет?
    с ковидом же так борятся...?!
  • Порохобандерівець
    Воділа мерса не пристебнутий був.
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